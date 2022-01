Csernobil védelmére készülnek – Mi lesz, ha Oroszország a tiltott zónán keresztül indít támadást?

Kiss Csaba 2022. január 30. 06:25

A csernobili 30 kilométeres körzet, más néven tiltott zóna egy 2600 négyzetkilométeres terület Ukrajnában, amely északon a fehérorosz határig terjed, majd egy majdnem ugyanekkora fehéroroszországi radioökológiai rezervátumban folytatódik. Ezeket a területeket érintette leginkább a csernobili atomerőmű 1986-ban bekövetkezett katasztrófája, ezért hivatalosan ma is lakatlanok. A csernobili körzet valószínűleg az utolsó helyek egyike, amelyeket egy hódító sereg el kívánna foglalni, az egyre súlyosbodó orosz–ukrán feszültség közepette azonban felvetődött, hogy az orosz hadsereg Fehéroroszországból indulna útnak, és Csernobil mellett áthaladva támadná meg Kijevet. Ukrajna több ezer fegyverest vezényelt a fehérorosz határ közelébe, egy részüket a csernobili tiltott zónába, ahol egyelőre csak megfigyelést végeznek. Csernobil környékén több, a donbaszi polgárháború elől menekült ukrán is új hazát lelt, akik komolyan valószínűleg soha nem hitték volna, hogy Csernobil egyszer még akár háborús zóna is lehet.