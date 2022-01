Portugália választ: a tét az EU-s források lehívása

Várhatóan a portugál politikai életet uraló két nagy párt egyike sem szerez annyi szavazatot a mai parlamenti választáson, amivel önállóan többségi kormányt tudna alakítani a törvényhozásban. Akár folytatódhat az eddigi – 2015 óta fennálló – modell, amely szerint a szocialisták kisebbségi kormányát kívülről támogatják kisebb baloldali pártok. Az ellenzéki jobbközép szociáldemokraták (PDS) győzelme esetén pedig egy stabil kormánynak a populista, szélsőjobboldali Chega párt támogatására is szüksége lehet, aminek lehetőségét azonban a PSD vezetése a kampány során kizárta. De még az is előfordulhat, hogy a két nagy párt állapodik meg valamilyen formában a működőképes kormányzat biztosításáról, ugyanis enélkül megakadhat az uniós helyreállítási alapból az ország számára elkülönített 16,6 milliárd eurónyi forrás felhasználása.

Fej-fej mellett áll a mai portugál parlamenti választás két fő esélyesének számító párt a héten megjelent közvélemény-kutatási adatok szerint. A kormányzó balközép szocialista párt (PS), illetve a legfőbb ellenzéki erő, a nevükkel ellentétben jobbközép pártnak számító szociáldemokraták (PSD) támogatottsága között a friss mérések szerint elhanyagolható a különbség, mindkét párt 33-35 százalék körüli eredményre számíthat. Az azonban jól látszik, hogy az elmúlt hetekben visszaesett a kormányzó szocialisták népszerűsége. A legfrissebb kutatások közül több is már az ellenzéki szociáldemokraták hajszálnyi fölényét mutatják ki.

Az előrehozott választást azután írták ki az országban, hogy tavaly októberben a szocialistáknak nem sikerült elfogadtatniuk a 2022-es költségvetést a parlamentben, miután a 2015 óta kisebbségben kormányzó pártot kívülről támogató radikális baloldali erők, a zöldekkel szövetségben lévő kommunista párt, illetve a Baloldali Blokk nem szavazta meg a büdzsétervezetet. 1974, vagyis a több mint négy évtizeden át tartó jobboldali katonai diktatúra bukása, illetve a demokrácia bevezetése óta először fordult elő, hogy egy kormánynak nem sikerült a költségvetést elfogadtatnia a parlamentben.

Antonio Costa kormányfő a választási kampány kezdetén, amikor a szocialisták számára még jelentősebb fölényt mértek a szociáldemokratákkal szemben, úgy nyilatkozott, hogy a költségvetés leszavazása miatt a kormánypárt és a baloldali radikális pártok szövetsége felbomlott, így ha a szocialisták úgy nyerik meg a választást, hogy közben nem sikerül abszolút többséget szerezniük a parlamentben, vagyis nem tudnak egyedül kormányt alakítani, akkor ő nem is vállalja majd el a miniszterelnökséget. Ahogy azonban a szocialisták támogatottsága a felmérésekben egyre csökkent, úgy változott meg a miniszterelnöki posztot 2015 óta betöltő Costa retorikája. Egyre többször emelte ki, hogy mennyire fontos a többi párttal, így a radikális baloldali erőkkel való egyeztetés, majd múlt hétvégén egyenesen már azt mondta, hogy a választás után az eredmények függvényében készen áll arra is, hogy bármely párttal – kivéve a populista szélsőjobboldali Chega (Elég volt!) nevű pártot – leüljön egyeztetni a kormányalakítás ügyében. Vagyis akár 2011 és 2015 között kormányzó, Rui Rio volt portói polgármester vezette szociáldemokratákkal is egyeztetne, miközben december végén még kizárta a jobbközép párttal való együttműködést.