Lehet, hogy hamarosan Maliban is bevetik a zsírúj magyar H145M-ös katonai helikoptereket

Teljessé vált a Magyar Honvédség H145M-flottája, elképzelhető, hogy ezeket a helikoptereket hamarosan műveleti területen, például Maliban is kipróbálják – nyilatkozta Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Magyar Nemzet nek.

A kormánybiztos azt mondta a lapnak, hogy ma a honvédség hivatalosan is hadrendbe állítja Szolnokon azt a húsz Airbus H145M könnyű-, többcélú katonai helikoptert, melyet a Honvédelmi- és haderőfejlesztési program keretein belül rendeltek a német-francia vállalattól.

Maróth Gáspár megerősítette azt is, hogy folyamatban van a Spike páncéltörő rakéták integrációja a helikopterekre a németországi gyárban, ennek lehetőségéről mi is többször írtunk korábban:

A kormánybiztos kitért arra is, hogy a jövőben elképzelhető, hogy drónokat is integrálnak majd a magyar helikopterek – a H145M-ek, illetve a később érkező H225M-ek - rendszereibe, melyeknek vezéregységei lennének a forgószárnyasok.

Maróth Gáspár arról is beszélt, hogy ha lehet, műveleti területen is kipróbálnák a gépeket, például Maliban, ahol a Takuba alkalmi harci kötelék részeként a Magyar Honvédség katonái is szolgálatot teljesítenek. A Magyar Nemzet erről úgy fogalmazott, hogy „vizsgálják, hogy a Takuba művelet részeként Maliba küldendő magyar kontingensnél milyen eszközök és képességek jöhetnek szóba” – ezek alapján tehát erről végleges döntés erről még nem született.

Maliban most nagy a feszültség a Takuba-köteléket üzemeltető franciák és a Mali junta kapcsolatainak folyamatos romlása miatt. Épp tegnap utasították ki a francia nagykövetet az országból:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 01. Egyre nagyobb a feszültség az instabil országban, ahol magyar katonák is szolgálnak

Maróth Gáspár arról is beszélt, hogy a gyulai Airbus-üzemben gyártásra kerülő termékek palettája folyamatosan bővül, illetve hogy egyelőre hadrendben maradnak a szovjet/orosz Mi-24-es helikopterek, BTR-80-as páncélosok is.

A BTR-eket várhatóan az évtized második felében sorozatgyártásra kerülő 8x8-as harcjárművek váltják majd, a Mi-24-eseket pedig a páncéltörő képesség és a közepes helikopterek rendszerbe állítása után vonhatják ki.

Erről korábban itt írtunk:

Címlapkép: MTI Fotó/Faludi Imre