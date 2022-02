Vége a tiltásnak: megoldódott a Szputnyikkal és a Sinopharmmal oltott magyarok utazása

Magyarországon sokan kaptak keleti vakcinát, orosz Szputnyikot vagy kínai Sinopharm oltást, akik jobbára nem utazhattak ezzel az oltással az EU-ban. A friss hír szerint ha felvesznek egy olyan oltást is, amit az EU jóváhagyott (elég egyetlen dózis), akkor feloldódik a korlátozásuk.

Az a magyar állampolgár, aki egy keleti vakcina után második oltásként európai engedélyezésű oltóanyagot kért, illetve két keleti vakcina után a harmadik emlékeztető oltását már az Európai Unió által elfogadott oltóanyagok egyikéből kapta, azok teljes jogú tulajdonosai lesznek az egységes, uniós covid-igazolványnak – jelentette be Ujhelyi István, az Európai Parlament közlekedési és turizmus bizottságának alelnöke szerdai online sajtótájékoztatóján a 24.hu tudósítása szerint. Az MSZP EP-képviselője közölte: mindez azután nyert megerősítést, hogy hivatalos jogértelmezést kért az Európai Bizottságtól a hatályos szabályokat illetően, amelynek eredményeként előbb írásban, majd egy keddi egyeztetésen személyesen is tájékoztatást kapott a keleti oltások elfogadásáról Didier Reynders igazságügyi biztostól.

Felidézte, hogy az elmúlt évben a legtöbb tagállamban nem fogadják el megfelelő védettségnek az EU által el nem ismert, az EU-ban csak Magyarországon használt keleti oltóanyagokat. Az Európai Bizottság tavaly november 25-én aktualizálta a kapcsolódó jogszabályt és egy fontos, módosított végrehajtási határozatot is fűzött a keretrendszerhez; ennek pontos értelmezését kérte szóban és írásban is az illetékes biztostól. Ujhelyi bejelentése szerint Didier Reynders világossá tette a számára, hogy minden uniós tagállamnak kötelező a korlátozás, vagyis költséges teszteléstől mentes beutazás feltételeként elfogadni az egy-, vagy két keleti oltóanyagra beadott uniós vakcinákat az érintett magyarok esetében.

Az EU-s korlátozás eddig az unióban Magyarországot érintette, hiszen itt oltottak orosz Szputnyik és kínai Sinopharm vakcinákkal. Egyik oldóanyagot sem fogadta el az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), ezért azok a magyarok, akik ilyen vakcinát kaptak, jobbára csak negatív teszttel utazhattak az uniós országokba (ahogy az oltatlanok is). A gyakorlat azonban már mást mutatott az elmúlt hónapokban, vegyük Ausztria példáját: ott a Grüner Pass azok számára is zöldre váltott, akik a két keleti vakcina után EMA-jóváhagyott vakcinát vettek fel harmadik oltásnak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a kínai vakcinát már elfogadta, ezért némely ország kivételt tett a kínaival oltottakra vonatkozóan is, az oroszt azonban még nem fogadta el. Mindez nehézségeket okozott a keleti vakcinákkal oltottak számára. A mai bejelentés azért fontos, mert a teljes jogú EU-s utazást az eddigi értelmezés szerint két adag nyugati vakcinához kötötték (ami két keleti dózis után kivitelezhetetlen volt a 4. oltás előtt), most már elég egy is.

