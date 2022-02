Teljesen megbénítottak egy milliós várost az oltásellenesek - Már a katonaság bevetését fontolgatják

Lassan egy hete tartanak a kanadai fővárost, Ottawát szinte teljesen megbénító, kamionos demonstrációk, a tüntetők száma folyamatosan növekszik, a hatóságok pedig egyre tehetetlenebbnek tűnnek. Eleinte a kötelező oltatás ellen indultak demonstrációk a városban, mára viszont már a koronavírus elleni összes intézkedés ellen tüntetnek, beleértve a maszkviselési kötelezettségeket és a lezárásokat. A hatóságok illegálisnak és veszélyesnek minősítették az összejövetelt, a rendőrfőnök már azt fontolgatja, hogy a hadsereg segítségét kéri.

Megbénult a kanadai főváros

Január közepén kötelezővé tette a koronavírus elleni oltást Justin Trudeau kanadai miniszterelnök kormánya minden olyan fuvarozónak, aki részt vesz a Kanada és más országok (elsősorban az Egyesült Államok) közti kereskedelmi forgalomban. A teherautó-sofőröknek a Kanadába való belépés előtt oltási igazolást kell felmutatniuk. Az intézkedés nem csupán kanadaiakra vonatkozik, hanem minden olyan fuvarozóra is, aki át akarja lépni az országhatárt, tehát a legtöbb külföldi érintett az Egyesült Államokból való.

Az intézkedés heves reakciókat váltott ki a teherautó-sofőrök körében. Többen tüntetést kezdtek szervezni „Freedom Convoy 2022” vagyis Szabadság Konvoj 2022 néven; kamionos menetet indítottak Ottawába, hogy a kötelező oltatás ellen tüntessenek.

A konvoj a hétvégén érte el Ottawát, eleinte néhány tucat kamionos és pár ezer „gyalogos” vett csak részt a tüntetésben. Azóta folyamatosan csatlakoznak az újabb résztvevők, járművel vagy anélkül, a hétvégén pedig kifejezetten nagyszámú kamionsofőr érkezését várják az Egyesült Államokból. A pontos létszámról eltérő beszámolókat lehet olvasni, de a résztvevők száma biztosan ezrekben és járművek százaiban mérhető.

A hatalmas teherautók teljesen megbénították a kanadai fővárost. Lényegében blokád alá vették a parlament körüli utcákat, mely tevékenység később kiterjedt a belváros egészére. Ha a forgalmi akadályok nem lennének elég, sokan még dudálnak is egész nap járművükkel.

Az eleinte kötelező oltatás ellen indult tüntetés gyorsan kiterjedt a vakcinákra, maszkviselési kötelezettségekre, lezárásokra, illetve Justin Trudeau kormányára. A tüntetők azt kommunikálják a kanadai médiának, hogy nem tágítanak, amíg a kanadai kormány vissza nem vonja a kötelező oltatási rendelkezéseket, de természetesen vannak, akik Trudeau miniszterelnök lemondását követelik.

A kamionosok Ottawa mellett a Coutts település melletti amerikai-kanadai határátkelőt is elbarikádozták.

A katonaságot is bevethetik

A kanadai rendőrség gyakorlatilag tehetetlen a kamionos blokáddal szemben és ezt maga az ottawai rendőrfőnök, Peter Sloly is elismerte. Egy átlagos amerikai / kanadai kamion, pótkocsival együtt körülbelül 35-40 tonnát nyom, még ha intézkednek is valamilyen szabálysértésre, például tilosban parkolásra vagy közlekedési veszély okozására hivatkozva egy sofőrrel szemben, nem olyan egyszerű több tucat, vagy inkább több száz kamiont szakszerűen eltávolítani az ottawai belváros utcáiról.

Peter Sloly rendőrfőnök épp ma számolt be a városvezetésnek a helyzet tarthatatlanságáról, azt is megemlítve, hogy „minden opciót” fontolóra vesznek a helyzet megoldása végett. Külön kitért arra is, hogy

elképzelhető, hogy a kanadai haderő segítségét fogják kérni.

Az illegális, veszélyes és elfogadhatatlan tevékenységeket már felsorolni sem tudom az idő alatt, amíg itt állok. Minél tovább zajlik ez a demonstráció, annál tovább növekszik a veszély a közbiztonságra nézve

– mondta Sloly a városvezetőknek.

Diane Deans, a rendőrség vezetői tanácsának tagja „élő pokolnak” nevezte a mostani helyzetet.

Justin Trudeau miniszterelnök teljesen más irányból közelítette meg a tüntetés kérdését: friss nyilatkozata alapján neki nem elsősorban Ottawa teljes megbénulásával van problémája, hanem azzal, hogy állítása szerint a tüntetők „rasszista zászlókat” lengettek, „szidták üzletek tulajdonosait,” dezinformációt terjesztettek és bementek egy hajléktalan-szállóra élelemért.

Nincs helye az országunkban fenyegetőzésnek, erőszaknak vagy gyűlöletnek

– fogalmazott Trudeau a koronavírus elleni intézkedések miatt kialakult tüntetésekre reagálva.

Trudeau egyébként arról is beszélt, hogy a tüntető kamionosok mindössze egy hangos kisebbség, akik nem képviselik a fuvarozók egészét, hiszen ebben a szektorban a vezetők 90%-a oltott. Trudeau kijelentéseit a Kanadai Teherautó Szövetség (CTA) is megerősítette, akik szintén elhatárolódtak a tüntetésektől.

Az tény, hogy több bolt is bezárt a tüntetések miatt, a közösségi médiában pedig láthatók képek, ahol a tüntetők egy konföderációs zászlót lengetnek. Összességében a helyi lakosok viszont elsősorban a járhatatlanná vált közutak, illetve az extrém zajszennyezés miatt panaszkodnak.

Egyébként a Szabadság Konvoj szervezői elnézést kértek a helyi lakosságtól az okozott általános kellemetlenségekért, de hozzátették: nem tágítanak, mert ez szerintük az egyetlen módja annak, hogy felhívják a figyelmet a kötelező oltatással kapcsolatos ellenérzéseikre.

Nemzetközi reakciók

A Freedom Convoy azért is érdekes, mert számos nagyvárosban voltak már vakcinaellenes, mandátumellenes, lockdown-ellenes tüntetések, de talán egy olyan eset sem fordult elő, hogy a tüntetők egy egész nagyvárost élhetetlenné tettek volna.

Az amerikai Republikánus Párt tagjai, akik közül többen is nyíltan kampányolnak a Biden-kormány számos szektort érintő kötelező oltási programja ellen, felkapták a kamionos tüntetés témáját is.

Donald Trump ex-elnök, aki a mai napig a Republikánus Párt egyik legbefolyásosabb alakja, nyíltan beszélt arról, hogy szerinte üdvözlendő dolgot csinálnak a kamionosok.

Szeretném, ha ezek a fantasztikus kanadai kamionosok tudnák, hogy velük vagyunk. Többet tettek az amerikai szabadság megőrzéséért, mint a vezetőink, sokkal

– mondta Donald Trump elnök a többnyire kanadai állampolgárokból álló tüntetések résztvevőire.

Korábban ő és fia, Donald Trump Jr. is arról beszélt, hogy

jó lenne több ilyet látni Amerikában is.

Nem kizárt, hogy a Freedom Convoy tettein felbuzdulva más, kötelező oltatás-ellenes, oltásszkeptikus, koronavírus-védekezési intézkedés ellenes, netán vírustagadó társaság is hasonló akciókat szervez majd olyan országokban, ahol kötelezővé tették valamilyen formában a kormányok a vakcinák beadatását. Elsősorban az ilyen megmozdulások a jelenlegi nyilatkozatok alapján viszont inkább továbbra is az angolszász kulturális szférában lehetnek jellemzők.

Címlapkép: Kadri Mohamed/Anadolu Agency via Getty Images