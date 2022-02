Amerika az orosz-ukrán konfliktus árnyékában is főleg Kínára figyel

Joe Biden amerikai elnöknek megvan a saját kapcsolata Kínával - mondta a Fehér Ház sajtófőnöke, Jen Psaki pénteken, amikor az orosz és kínai vezetők találkozásáról kérdezték. Anthony Blinken külügyminiszter ázsiai útjai viszont arról árulkodnak, hogy továbbra is Kína jelenti a prioritást az Egyesült Államok számára.

Psaki azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok jelenleg a partnereivel való együttműködésre koncentrál az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban - írja a Reuters.

A Fehér Ház állítása ellenére nagyon is úgy tűnik, hogy az amerikai vezetés továbbra is elsősorban Kínára figyel: Anthony Blinken külügyminiszter ugyanis hamarosan a délkelet-ázsiai szövetségeseivel találkozik. köztük a QUAD-országok külügyminisztereivel is - írja szintén a Reuters. Szakértők szerint az orosz-ukrán konfliktus ellenére az USA első számú célja továbbra is a kínai befolyás növekedésének visszaszorítása.

Blinek hétfőn utazik, előbb Ausztráliába (február 9-12.), ahol a többi QUAD-országgal egyeztet (India, Japán és Ausztrália). Blinken ezután a csendes-óceáni szigetek vezetőivel is egyeztet Fijin, majd Hawaiira utazik, ahol a japán és dél-koreai külügyminiszterekkel egyeztet Észak-Korea ügyében.

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a miniszter látogatásának a célja, hogy támogassa a szövetségeseket a csendes-óceáni térség békéjének fenntartásában, és ápolja a partneri kapcsolatokat.

Eközben Kína és Oroszország átfogó stratégiai partnerséget hirdetett az Egyesült Államok befolyásának ellensúlyozására.

Címlapkép: Getty Images