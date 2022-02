Erős állításokat tett Vlagyimir Putyin az Orbán Viktorral történt találkozón, de vajon van alapjuk?

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök február 1-jén Moszkvában találkozott, ahol elsősorban energetikai és gazdasági kérdésekről tárgyaltak. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón az ukrajnai helyzettel kapcsolatos kérdések is szóba kerültek: Putyin előbb a kérdések előtt mondott összegzésében beszélt arról, hogy szerinte az Egyesült Államok és a NATO figyelmen kívül hagyta az orosz biztonsági aggályokat, majd kérdésre válaszolva részletesebben is szólt a jelenlegi feszültségről. Putyin szerint Ukrajna NATO-tagsága azért lenne aggályos, mert Ukrajna szerinte a Krím fegyveres visszafoglalását készíti elő, és ha Ukrajna NATO-tag lenne, Oroszország a NATO-val menne háborúba. Az orosz elnök több nemzetközi szerződésre és állítólagos nyugati ígéretre is hivatkozott igazát alátámasztandó, de kérdés, hogy ezek valóban tartalmazzák-e a NATO keleti terjeszkedésének és Ukrajna potenciális NATO-tagságának tiltását. Utánajártunk.

Vlagyimir Putyin az Orbán Viktorral tartott keddi megbeszélés utáni sajtótájékoztatón azt mondta, az Egyesült Államok és a NATO január 26-án küldött válaszában figyelmen kívül hagyta az orosz biztonsági aggályokat. Az orosz elnök három követelést említett, amelyet a másik fél szerinte ignorált:

a NATO bővítésének leállítása, támadó fegyverrendszereknek az orosz határ közelébe történő telepítésének elutasítása, az 1997-es állapothoz való visszatérés, amikor Párizsban a NATO és Oroszország megkötötte a kölcsönös kapcsolatokról, az együttműködésről és biztonságról szóló alapító okiratot.

Tagja lehet-e Ukrajna a NATO-nak?

Az első pontról, a NATO bővítésének leállításáról, vagyis praktikusan Ukrajna (és Grúzia) NATO-tagságáról Putyin elmondta, a NATO és az Egyesült Államok e pont kapcsán arra hivatkozik, hogy minden országnak joga van megválasztani, hogyan garantálja a maga biztonságát.

Putyin szerint ugyanekkor ez csak egy része egy oszthatatlan biztonsági formulának, amelynek másik fele az, hogy nem lehet egyik ország biztonságát egy másik állam biztonságának rovására erősíteni.

A Nyugat hivatkozási alapja az 1975-ös Helsinki Záróokmány, amelyet többek között a Szovjetunió és az Egyesült Államok is aláírt. Ezt az akkor még Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) keretében kötötték, később ebből lett az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ, angolul OSCE). A helsinki okmányban jelenik meg a szuverén egyenlőség elve, amely tartalmazza, hogy minden szuverén államnak joga van megválasztani, hogy melyik szövetségi rendszerhez kíván tartozni. Az okmány szerint a résztvevő államoknak

joguk van ahhoz, hogy nemzetközi szervezetekhez tartozzanak vagy sem, részesei legyenek két- vagy többoldalú szerződéseknek vagy sem, beleértve azt a jogot, hogy résztvevői legyenek szövetségi rendszereknek vagy sem; úgyszintén joguk van a semlegességre.

Vagyis a helsinki megállapodásból az is következik, hogy két másik ország nem dönthet arról, hogy egy harmadik ország tagja lehet-e egy nemzetközi szövetségnek vagy sem.

Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár és Gerald Ford amerikai elnök pezsgővel koccint a Helsinki Záróokmány aláírása után 1975. augusztus 1-jén. David Hume Kennerly / Wikimedia Commons

Putyin később az újságírói kérdésekre adott válaszaiban hivatkozott a NATO alapokmányának 10. cikkére, mely szerint

A Felek egyhangú megegyezéssel a Szerződéshez való csatlakozásra hívhatnak meg minden más európai államot, amely képes arra, hogy elősegítse a Szerződés elveinek továbbfejlesztését és hozzájáruljon az észak-atlanti térség biztonságához. Minden ekként meghívott állam részesévé válhat a Szerződésnek, ha csatlakozási okiratát az Amerikai Egyesült Államok kormányánál letétbe helyezi. E kormány a Felek mindegyikét értesíti az egyes csatlakozási okiratok letétbe helyezéséről.

E cikk értelmében bármely európai országnak joga van csatlakozni a katonai szövetséghez, ha a többi tagállam egyhangúan hozzájárul a csatlakozáshoz. A Helsinki Záróokmányból és a NATO alapokmányának 10. cikkéből tehát együttesen az következik, hogy Ukrajnának joga van a NATO-csatlakozáshoz, a NATO-nak pedig joga van arra, hogy fölvegye a tagjai közé. Az Egyesült Államok és a NATO az Oroszországgal történt tárgyalásokon többször elmondta, ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna feje fölött nem kötnek olyan megállapodást, amely Ukrajnának a csatlakozáshoz való szuverén jogát csorbítaná. Ettől függetlenül Ukrajna csatlakozásának nincs realitása, ugyanis háborús konfliktus van a területén, a Donbaszon, amely valószínűleg még hosszú ideig fennmarad, ez pedig kizárja a NATO-ba való felvételt; az Orbán Viktor vezetése alatt álló magyar kormány is következetesen megvétózza a csatlakozást, márpedig a felvételhez egyhangú döntés szükséges; de az is valószínűtlen, hogy Washington és a NATO ezzel a lépéssel akarná provokálni Moszkvát, amelyet Putyin többször is vörös vonalnak nevezett.

Putyin a sajtótájékoztatón megjegyezte: igaz, hogy a 10. cikk értelmében a tagállamok megtehetik, hogy újabb tagot vesznek föl, de nem kötelesek ezt megtenni. (Ami természetesen igaz.) Szerinte az Egyesült Államok és a NATO megmondhatná Ukrajnának, hogy nem tudják fölvenni a szervezet tagjai közé, mert vannak más nemzetközi elkötelezettségeik, amelyek ezt nem teszik lehetővé. De mik ezek?

Az egyik állam nem erősítheti meg biztonságát egy másik állam kárára

Az egyik annak a már hivatkozott biztonsági formulának a Putyin szerinti másik része, miszerint egyik állam nem erősítheti meg biztonságát egy másik ország biztonságának kárára. A másik pedig az az orosz fél részéről többször hivatkozott álláspont, miszerint a NATO ígéretet tett a Szovjetuniónak arra, hogy nem fog terjeszkedni kelet felé, vagyis nem fog felvenni a tagjai közé a korábban a Varsói Szerződéshez tartozó államokat.

Putyin a kérdésekre adott válaszában két szerződésre hivatkozik: az EBESZ 1999-es isztambuli, illetve 2010-es asztanai megállapodására. Isztambulban született meg az Európai Biztonsági Charta, amelynek II./8-as pontjában valóban szerepel az a mondat, hogy az államok

nem fogják erősíteni biztonságukat más államok rovására.

Csakhogy ugyanez a pont így kezdődik:

Minden résztvevő államnak egyenlő joga van a biztonságra. Megerősítjük minden államnak azt az eredendő jogát, hogy szabadon választhassa meg biztonsági megállapodásait, beleértve a szövetségi szerződéseket is, illetve hogy ezeket fejlődésük folyamán megváltoztassa. Minden államnak joga van a semlegességre. Ebben a tekintetben minden résztvevő állam elismeri minden más államnak a jogát.

A 2010-es asztanai deklaráció 3. pontja szinte szóról szóra tartalmazza e mondatokat.

Az EBESZ 2010-es csúcstalálkozójának záróülése Asztanában (ma Nur-Szultan). Baloldalt Marc Perrin de Brichambaut, a szervezet akkori főtitkára, jobboldalt Nurszultan Nazarbajev volt kazah elnök. Forrás: EBESZ / Velimir Alic

Vagyis mindkét Putyin által hivatkozott EBESZ-szerződés szerint minden állam szabadon dönthet arról, hogy melyik szövetséghez csatlakozik,

ahogy ezt már az 1975-ös Helsinki Záróokmány is tartalmazta. Ezt ezek a megállapodások sem írták felül. Hogy pontosan mit jelent az, hogy az államok egymás rovására nem növelhetik biztonságukat, az ezekben a pontokban nincsen meghatározva, de hogy ez a tiltás a katonai szövetségekhez történő csatlakozásra vonatkozzon, az már csak azért is elképzelhetetlen, mert éppen egy mondattal korábban szögezték le ennek jogát.

Putyin arra hivatkozik, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása aláásná Oroszország biztonságát, de ez csak vélekedés, nem nemzetközi jogilag alátámasztható állítás. Ráadásul az orosz elnök szavaiból végső soron az következik, hogy egyik ország sem csatlakozhat katonai szövetségekhez, hiszen egy csatlakozás legalábbis a szomszédos, a szerződéshez nem csatlakozott államok számára potenciális biztonsági fenyegetést jelent. Ez az ad absurdum következtetés viszont ellentmond az EBESZ okmányainak, hiszen a Putyin által hivatkozott szerződésekben fekete-fehéren ott van, hogy minden szuverén állam szabadon csatlakozhat katonai szerződésekhez, és Ukrajna szuverén állam.

Nem terjeszkedhet a NATO kelet felé?

A másik ilyen nemzetközi kötelezettség Putyin szerint az, hogy a NATO a Szovjetuniónak ígéretet tett arra, hogy nem fog kelet felé terjeszkedni.

Ilyen írásos ígéretet azonban az orosz fél nem mutatott be, és nem is mutathatott be, mert ilyet nem tett az észak-atlanti szövetség.

Magyarország, Csehország és Lengyelország 1999-es NATO-csatlakozásakor az akkori orosz elnök, Borisz Jelcin nem is támasztott kifogást ezzel a bővítéssel szemben, holott a Varsói Szerződés három volt tagállamáról volt szó. Igaz, azt világossá tette, Oroszország erősen ellenzi a további bővítést, kivált a balti országok felvételét, hiszen ezzel az orosz határokig bővülne az észak-atlanti szervezet. Ezzel kapcsolatban sem volt azonban írásos ígéret a NATO részéről. Putyin azt mondta, a NATO egyszerűen becsapta Oroszországot, de mivel tehát nincs olyan szerződés, amely tiltaná a katonai szövetség terjeszkedését, ez ilyen formában nem igaz.

Borisz Jelcin orosz és Bill Clinton amerikai elnök a Roosevelt Könyvtárban, New Yorkban 1995. október 23-án. Bob McNeely / Wikimedia Commons

Mint ismeretes, Oroszország decemberben olyan javaslatcsomagot küldött az Egyesült Államoknak és a NATO-nak, mely szerint vissza kellene térni ahhoz az állapothoz, ami 1997-ben, a NATO és Oroszország közötti alapító okmány idején jellemezte Európát.

Mivel a keleti bővítés csak 1999-ben kezdődött el, eme követelés szerint Magyarországnak, Csehországnak és Lengyelországnak is ki kellene lépnie a NATO-ból. Putyin konkrétan Lengyelországot, Romániát és a balti államokat említette (ezek a leginkább oroszellenes kelet-európai államok), de ugyanúgy említhette volna Csehországot vagy Magyarországot is. Egy ilyesfajta követelés természetesen elfogadhatatlan a NATO és tagállamai számára, és ezzel az orosz elnök is tisztában van.

Van azonban egy EBESZ-megállapodás, amire Putyin nem hivatkozott a sajtótájékoztatón, ez pedig a Budapesti Memorandum, amit a magyar fővárosban kötöttek 1994-ben. Ebben megegyeztek abban, hogy az Ukrajnában (valamint Fehéroroszországban és Kazahsztánban) lévő szovjet nukleáris fegyvereket eltávolítják az országból, illetve az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország lefektette, hogy

tartózkodnak Ukrajna területi integritásának és politikai függetlenségének fenyegetésétől, illetve az erőszak gyakorlásától, és nem fognak fegyvereket használni Ukrajna ellen, kivéve a védekező fegyvereket.

A Krím félsziget orosz megszállása és Oroszországhoz történő csatolása – amit a nemzetközi közösség nem ismer el – viszont ellentmond az Oroszország által is aláírt memorandumnak, hiszen ez Ukrajna területi integritásán ejtett csorbát. Putyin a kérdésekre adott válaszokban egyértelműen kijelentette, a Krím szuverén orosz terület, csakhogy ezt a nemzetközi jog nem ismeri el.

Összességében tehát Putyin olyan szerződésekre hivatkozik, amelyek vagy nincsenek is (NATO keleti bővítésének leállítása), vagy éppen hogy tartalmazzák minden szuverén állam, így Ukrajna jogát arra, hogy szövetségekhez csatlakozzon (isztambuli és asztanai megállapodás). Ellenben nem hivatkozik olyan szerződésekre, amelyek biztosítják Ukrajna szuverenitását (Budapesti Memorandum), a Krím kapcsán pedig olyan álláspontot hangoztat, amelyet lényegében csak Oroszország ismer el.

Támadó rakétarendszerek telepítése az orosz határ közelébe?

Putyin szerint a nyugati fél három dologban nem adott neki megnyugtató választ: 1. a NATO keleti bővítésének leállítása, 2. támadó rakétarendszerek telepítése az orosz határ közelébe, illetve 3. az 1997-es állapothoz való visszatérés. Láthattuk, hogy az 1. és a 3. pont miért elfogadhatatlan a NATO és az Egyesült Államok számára. A 2. pontról azonban hajlandóak tárgyalni.

Putyin a kérdésekre adott válaszában azt mondta, a NATO MK–41 típusú rakétakilövőket telepít Lengyelországba és Romániába. Ezekből szerinte támadó Tomahawk rakéták is indíthatók, amelyek közvetlen fenyegetést jelenthetnek Oroszország számára. A Bloomberg keddi értesülései szerint azonban a Joe Biden-féle amerikai vezetés arról tájékoztatta a Kremlt, ellenőrizheti, hogy valóban vannak-e támadó Tomahawk rakéták a romániai és lengyelországi rakétavédelmi bázisokon. Ugyanezt az amerikai ígéretet tartalmazza az El País nevű spanyol lap által kiszivárogtatott, a Washington által Moszkvának adott válasz is, amelyről az amerikai vezetés elismerte, hogy ez a hivatalos válaszuk Oroszország aggályaira.

Aegis rakétavédelmi komplexum Deveseluban, Romániában. Forrás: Wikimedia Commons

Források szerint a javaslatból megegyezés a szövetségesekkel, különösen Lengyelországgal és Romániával történő megbeszélések után lehetséges, illetve azzal a feltétellel, hogy a NATO is megvizsgálhat oroszországi rakétavédelmi bázisokat.

A NATO ragaszkodik ahhoz, hogy nincsenek támadó rakéták Romániában és Lengyelországban, igaz, a védekezésre szolgáló rakétakilövőkből ilyenek is indíthatók lennének.

A védekező célokat szolgáló Aegis rakétákat interkontinentális ballisztikus rakéták megsemmisítésére fejlesztették ki, ezek robbanófejeket nem tartalmaznak, hanem kinetikus energiájuk révén semmisítik meg a célpontot (vagyis támadásra nem alkalmasak).

Források szerint a kölcsönösség jegyében mind Románia, mind Lengyelország hajlandó lenne arra, hogy orosz küldöttség ellenőrizze a rakétaelhárító rendszereket. Ezek után már csak az a kérdés, Moszkva vajon belemegy-e abba, hogy a NATO-ból érkezzenek megfigyelők az orosz rakétabázisok ellenőrzésére.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor kormányfő sajtótájékoztatót tart tárgyalásuk után Moszkvában 2022. február 1-jén.