Európa atomhatalma oldaná meg az ukrán válságot - Bravúr vagy kudarc lesz Macron akciójából?

Portfolio 2022. február 07. 15:11

Emmanuel Macron a mai nap folyamán Moszkvában tesz látogatást, hogy egyeztessen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel többek közt az ukrán helyzetről. Az előzetes tájékoztatás szerint az orosz biztonsági garanciaigények is szóba kerülnek a két államfő között. Macron látogatása többek közt azért is fontos, mert a politikus már javában készül az áprilisban esedékes elnökválasztásra. Emellett jelenleg Franciaország tölti be az EU soros elnökének tisztségét, amely még nagyobb súlyt ad a látogatásnak. Ennek ellenére nem valószínű, hogy érdemi áttörést sikerüljön elérni az ukrán válság vonatkozásában.