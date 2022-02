Harminc éve nem látott katonai erővel ijesztene rá a világra Vlagyimir Putyin

Február 10. és 20. között tartja a Szövetségi Eltökéltség – 2022 nevű hadgyakorlatát Oroszország és Fehéroroszország. Utóbbiba már mintegy 30 ezer orosz katona érkezett tankokkal, harci repülőkkel és nukleáris robbanófejek célba juttatására is képes rakétákkal. Ukrán és nyugati félelmek szerint amennyiben Moszkva valóban Ukrajna megtámadását tervezi, a 30 ezer főnyi, Fehéroroszországban tartózkodó orosz katona északról támadhatná meg az országot, és onnan könnyen elérné a fővárost, Kijevet. Az orosz csapatok fehéroroszországi jelenléte közvetlen fenyegetést jelent Lengyelországra és a balti államokra is. Időközben megkezdődött amerikai katonák Lengyelországba és Romániába telepítése, Ukrajna pedig az orosz–fehérorosz hadgyakorlatra – ugyanabban az időben – saját hadgyakorlattal válaszol.

A hidegháború óta nem látott csapattelepítések

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár február eleji kijelentése szerint a hidegháború óta nem zajlott olyan jelentős orosz csapattelepítés Fehéroroszországban, mint amilyen most, amikor Moszkva és Minszk közös hadgyakorlatra készül február 10. és 20. között. A főtitkár szerint mintegy 30 ezer orosz katona érkezett Belarusz területére; őket többek között Szu–35-ös nehézbombázó gépek, rövid hatótávolságú, nukleáris robbanófej célba juttatására is alkalmas Iszkander rakéták, Sz–400-as légvédelmi rakéták, valamint különleges alakulatok (Szpecnaz) követték.

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök még január közepén jelentette be, hogy februárban kerül sor a Szövetségi Eltökéltség – 2022 fedőnevű hadgyakorlatra, amelyet Fehéroroszország nyugati (Lengyelországgal és Litvániával közös), illetve déli (Ukrajnával közös) határán tartanának. A hadgyakorlatról tavaly év végi találkozóján egyezett meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A hivatalos közlések szerint a hadgyakorlat célja, hogy felkészüljenek a külső agresszió visszaszorítására, a terrorizmus elleni küzdelemre, illetve hogy egy védelmi hadművelet során finomhangolják az orosz–fehérorosz szövetségi állam érdekvédelmét.

Oroszország és Fehéroroszország is hangsúlyozta, hogy a hadgyakorlat kizárólag a védelemre való felkészülést szolgálja, nem készülnek támadásra. Ahogy egyébként az Oroszország Ukrajnához közeli területein összevont több mint 100 ezer orosz katona sem egy Ukrajna ellen tervezett támadás miatt vonult fel, legalábbis Moszkva állítása szerint.

A kelet-ukrajnai határhoz közeli csapatösszevonások, plusz a fehéroroszországi csapattelepítések azonban Ukrajna és a Nyugat szerint már egy Ukrajna elleni orosz invázió előkészületeiként is értelmezhetők, ahol külön szerep jutna a fehéroroszországi orosz csapatoknak.

A fehérorosz határtól ugyanis mindössze 90 kilométerre van Kijev, és ha északról támadnának az orosz csapatok, a Dnyeper folyón sem kellene átkelniük. Ebben az esetben Oroszország akár a csernobili zónán keresztül támadhatná meg Kijevet – Ukrajna már készül erre az eshetőségre is. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

A közös fehérorosz–orosz hadgyakorlat már napok óta kisebb intenzitással zajlik, nagyobb intenzitású szakaszára pedig február 10. és 20. között kerül majd sor. Vasárnap nyilvánosságra hozott műholdfelvételek Iszkander és más típusú rakétakilövőket, rakétákat, Szu–25-ös támadó repülőgépeket, S–400-as légvédelmi rendszereket és más katonai felszereléseket mutattak az ukrán határtól nem messze található Jelszk városánál és két másik település közelében.

Lukasenka Putyin ölelésében

Oroszország és Fehéroroszország ilyen szintű együttműködése viszonylag újkeletű, a 2020-as fehérorosz elnökválasztásig megy vissza, amelyet a fehérorosz ellenzék szerint Lukasenka elcsalt. A választás után több hétig tartó tüntetések kezdődtek, melyek során az elnök hatalma is veszélybe került, de Moszkva egy újabb színes forradalomtól és Minszk nyugatra tolódásától tartva beavatkozott, és megmentette Lukasenka hatalmát. A korábban a Nyugat felé is kacsintgató egykori téeszelnök ezután egyértelműen besorolódott Oroszország mellé, és így megfogható közelségbe került a papíron már létező orosz–fehérorosz államszövetség tényleges megvalósulása. Fehéroroszország, amely a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) nevű katonai szövetségben, illetve az Eurázsiai Gazdasági Unió nevű gazdasági szervezetben is régóta Moszkva szövetségese, önállóságát mára nagyrészt elvesztette. November végén Lukasenka azt is elismerte, hogy a Krím orosz terület – ezt korábban vonakodott megtenni.

Lukasenka az elcsalt elnökválasztás, majd az ellenzék elleni drasztikus fellépés után súlyos nyugati szankciókat kapott a nyakába, majd ezeket újabb nyugati fellépések követték egy Ryanair-gép eltérítését követően, amelyen egy külföldre menekült ellenzéki újságíró, Raman Prataszecsiv utazott. Őt és barátnőjét házi őrizetbe helyezték, egyes források szerint meg is kínozták, január végén viszont – ahogy azt a 444.hu kiszúrta – már a fehérorosz állam propagandistájaként tért vissza a YouTube-on, feltételezhetően egy vádalku részeként.

November folyamán Lukasenka újabb akciójával borzolta az európai kedélyeket, amikor a fehérorosz hatóságok célzottan szállítottak főleg közel-keleti menekülteket a lengyel határra, hogy migránsáradattal bénítsák le a lengyel határvédelmet. A hideg időben több menekült is halálra fagyott, végül Lukasenka visszavonulót fújt, és a migránsok nagy részét visszavitette hazájába. Lengyelország nemrég 186 kilométer hosszú acélfal építésébe kezdett a Fehéroroszországgal közös határán, hogy megakadályozza az őszi migránsválság kiújulását.

Az Egyesült Államok február elsején felszólította diplomatáinak családtagjait, hogy hagyják el az országot, tekintettel arra, hogy Oroszország „szokatlan módon” csapatokat vezényelt az országba. Washington már korábban is eltanácsolta az amerikai állampolgárokat attól, hogy Fehéroroszországba utazzanak.

Háborús helyzet?

Fred Kagan hadtörténész szerint

ha orosz gépesített erőket telepítenének fehérorosz területre, az egyértelmű jele lenne annak, hogy Oroszország kész a cselekvésre.

De még ha Putyin nem is támadna, egy állandó orosz helyőrség Fehéroroszországban potenciális fenyegetést jelentene nemcsak Ukrajna, hanem a balti országok számára is.

Kagan mondatai még január elején hangzottak el, azóta pedig már megtörtént a 30 ezer orosz katona Fehéroroszországba telepítése. Rob Lee katonai elemző a Reutersnek korábban azt nyilatkozta, ha Oroszország nagy hatótávolságú, rakéta-sorozatvető rendszereket telepít Fehéroroszországba, azzal képes lesz Kijevhez közeli célpontokat támadni anélkül, hogy belépne Ukrajna területére. Moszkva fehérorosz területről elektronikai hadviselési rendszereket is bevethetne, hogy ezzel zavarja meg az ukrán kommunikációs csatornákat.

Lukasenka január végén hangsúlyozta, hogy Fehéroroszországnak egyáltalán nem érdeke a háború, és konfliktus csak akkor törhet ki, ha Fehéroroszországot vagy Oroszországot megtámadják. A fehérorosz elnök szerint a hadgyakorlat annak megértésében segíti Minszket, hogy hova kellene koncentrálnia erőit, ha Ukrajna felől támadások érnék.

Bár Lukasenka mellett orosz vezetők is hangsúlyozzák, hogy ők csak támadás esetén támadnának vissza, egyes nyugati források szerint Moszkva egy kiprovokált háborús okkal, egy úgynevezett „hamis zászlós” művelettel is ürügyet találhatna Ukrajna megtámadására. Amerikai tisztviselők szerint Oroszország már 70 százalékban felkészült Ukrajna lerohanására.

A fehérorosz katonai vezetés azt is hangsúlyozta, hogy amint véget ér a hadgyakorlat, az orosz fegyveres erők elhagyják az országot.

Az orosz és fehérorosz fogadkozások ellenére a NATO és különösen a Fehéroroszországgal és Oroszországgal is határos Lengyelország, Litvánia és Lettország aggodalommal figyeli a fehéroroszországi orosz csapattelepítéseket. Ezek a csapatok ugyanis nemcsak Ukrajnát, közvetlenül őket is fenyegetik. Oroszország kalinyingrádi enklávéja és Fehéroroszország között található az úgynevezett Suwalki-folyósó, amely Lengyelország és Litvánia közös határát, ezzel a balti államok és a többi NATO-tagország egyetlen szárazföldi összeköttetését jelenti. Ha ezt az oroszok elzárnák, a balti államok szárazföldön teljesen kiszolgáltatva maradnának Oroszországnak.

A közös hadgyakorlat hírére január közepén a litván védelmi miniszter úgy reagált, az orosz csapatok Fehéroroszországba érkezése közvetlen fenyegetést jelent Litvánia számára. Gitanas Nauseda február elején úgy nyilatkozott, a balti államok 1991-es függetlenné válásuk óta nem néztek szembe olyan veszéllyel, mint most, és újabb katonákat kért az Egyesült Államoktól és Németországtól. Olaf Scholz német kancellár erre úgy reagált, Németország hajlandó lenne erre.

Amerika eközben megkezdte mintegy 3000 katona áttelepítését Lengyelországba és Romániába a NATO keleti szárnyának megerősítésére. Az első katonák szombaton érkeztek meg Lengyelországba, kedden pedig Romániába.

Hétfőn a NATO azt is bejelentette, növelheti katonai jelenlétét Lengyelországban és a balti államokban abban az esetben, ha az orosz katonák a közös hadgyakorlat után is Fehéroroszországban maradnának.

Egy NATO-tisztviselő szerint a fehérorosz határon tábori kórházakat és más, a katonai támadás támogatásához szükséges kiegészítő egységeket telepítettek, ami azért aggasztó, mert egy tényleges invázióhoz ezekre is szükség van.

Ukrajna szintén válaszol a fehéroroszországi hadgyakorlatra: a műveletekkel egy időben Ukrajna is hadgyakorlatot fog tartani Olekszij Reznyikov védelmi miniszter bejelentése szerint. A hadgyakorlatban részt vesznek Törökországtól vásárolt Bayraktar drónok, valamint Javelin és NLAW páncéltörő rakéták is, amelyeket tankok megsemmisítésére fejlesztettek ki.

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata által közreadott, videófelvételről készült képen orosz és fehérorosz tankok részt vesznek egy fehérorosz-orosz közös hadgyakorlaton a Breszt közelében lévő gyakorlótéren 2022. február 2-án. MTI/AP/Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata