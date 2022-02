Ők félnek leginkább a NATO-ban Vlagyimir Putyin ölelésétől

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy február 10. és 20. között Oroszország és Fehéroroszország nagyszabású közös hadgyakorlatot rendez, melynek keretében mintegy 30 ezer orosz katona érkezett az országba. A hadgyakorlatok Fehéroroszország Lettországgal, Litvániával, Lengyelországgal és Ukrajnával közös határaira koncentrálódnak. Ukrán és nyugati félelmek szerint amennyiben Moszkva valóban Ukrajna megtámadását tervezi, Kijevet északról, Fehéroroszország felől lenne a legkönnyebb elfoglalni. De az ottani orosz csapattelepítések a balti államokban is aggodalmat keltettek, és egzisztenciális fenyegetésként értékelik a fegyveres erők megjelenését a szomszédban. A NATO eközben megkezdte a szövetség keleti szárnyának megerősítését, melynek keretében a balti országokba is újabb csapatok készülnek a már meglévők megerősítésére.

Állandó fenyegetettségben Oroszországtól

Arvydas Anusauskas január közepén az orosz–fehérorosz hadgyakorlat hírére úgy reagált, hogy az közvetlen fenyegetést jelent Litvánia számára. A balti állam mintegy 680 kilométer hosszú határban osztozik Fehéroroszországgal, amely a 2020-as elnökválasztás óta egyre inkább Oroszország kapcsolt részévé válik. Litvániának emellett még mintegy 275 kilométer hosszú közös határa van Oroszországgal is, egész pontosan annak kalinyingrádi exklávéjával. Végül van egy mindössze 104 kilométeres határa Lengyelországgal, ez a Suwalki-folyósó, amelyet a NATO egyik legsebezhetőbb pontjának tartanak, hiszen ha ezt Oroszország két oldalról elfoglalná, azzal megszűnne minden szárazföldi összeköttetés Lengyelország és ezzel az európai NATO-tagországok tömbje, illetve a három balti állam között. Észtországnak és Lettországnak hosszú határa van Oroszország nagyobbik részével, s Oroszországon kívül csak a többi balti országgal (illetve Lettország még Fehéroroszországgal) határosak szárazföldön.

A Suwalki-folyósó, vagyis Lengyelország és Litvánia határa. Jakub Łuczak / Wikimedia Commons

Észtország, Lettország és Litvánia történelmi tapasztalatai miatt igencsak gyanakvóan tekint Oroszországra. A három balti állam 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásakor nyerte el függetlenségét, előtte külön tagköztársaságokként szerves részei voltak a szovjet államszervezetnek. De az orosz uralom még régebbre nyúlik vissza: Nagy Péter a Nagy északi háborúban szerezte meg a mai Észtország és Lettország területét 1721-ben, majd ezután felvette az imperátori (császári) címet, országa nevét pedig Orosz Birodalommá változtatta. 1795-ben, a Lengyel–Litván Unió felosztása után a mai Litvánia területe is moszkvai fennhatóság alá került.

Így volt ez egészen 1918-ig, amikor az I. világháborút követően először kiáltották ki a független Észtországot és Lettországot, illetve Litvánia és Lengyelország is visszanyerte függetlenségét. 1939. augusztus 23-án azonban a Molotov–Ribbentrop-paktum titkos záradékában Hitler és Sztálin felosztották egymás között Kelet-Európát, a balti országokat a Szovjetuniónak hagyva, amely 1940-ben megszállta azokat. A Szovjetunió elleni 1941-es német támadás után aztán a náci Németországhoz kerültek, majd 1944-ben tagolódtak be újra a szovjet államba. Legfontosabb függetlenségi megmozdulásuk a paktum 50. évfordulóján, 1989. augusztus 23-án történt, amikor mintegy 2 millió észt, lett és litván alkotott 600 kilométer hosszú élőláncot.

A balti államok különösen Sztálin uralmát szenvedték meg, amikor több százezer észtet, lettet és litvánt deportáltak, sokan soha nem tértek vissza. (Észtország szovjet időszakának állít emléket például a finn-észt írónő, Sofi Oksanen Sztálin tehenei című, magyarul is olvasható regénye, amely három generáció életét követi nyomon a II. világháború korszakától kezdve.) A szovjet korszakban emellett a balti államok területére nagyszámú orosz lakost telepítettek, ami jelentősen megváltoztatta a társadalom nemzetiségi összetételét.

Észtországban és Lettországban a mai napig a lakosság majdnem egynegyede orosz nemzetiségű, Litvániában ez az arány 5 százalék.

Mindez úgy, hogy az I. világháború előtt még mindegyik országban 10 százalék alatt volt az orosz anyanyelvűek aránya. A második függetlenné válás idején viszont Lettországban a lakosságnak már majdnem a fele, Észtországban pedig harmada volt orosz nemzetiségű, innen csökkent le aztán az egynegyedére.

Segítség a NATO-tól és segítség Ukrajnának

A balti államok a 2004-es bővítési körben csatlakoztak a NATO-hoz, és mind a mai napig csak Észtország, Lettország és Litvánia azok az országok, amelyek volt szovjet tagállamoként lettek a szövetség részei. A Krím 2014 orosz megszállására válaszként 2017-ben jelentek meg egyenként nagyjából ezer fős fős NATO-alakulatok a három államban. Ezek az úgynevezett Enhanced Forward Presence (EFP – „megerősített előretolt jelenlét”) harci csapatai, amelyekben több NATO-tagállam katonái szolgálnak. Emellett működik még a Baltikumi Légi Rendészet, melynek keretében más NATO-tagállamok vadászgépei látják el a balti országok légvédelmét. A három balti államban a NATO jelenleg a következő felosztásban van jelen:

Észtországban egy 900 fős csapat állomásozik, vezetője az Egyesült Királyság, szolgálnak benne továbbá francia, dán és izlandi katonák.

egy 900 fős csapat állomásozik, vezetője az Egyesült Királyság, szolgálnak benne továbbá francia, dán és izlandi katonák. Lettországban egy 1500 fős egység állomásozik, melyet Kanada vezet, emellett albán, cseh, izlandi, olasz, montenegrói, lengyel, spanyol, szlovén és szlovák katonák szolgálnak benne.

egy 1500 fős egység állomásozik, melyet Kanada vezet, emellett albán, cseh, izlandi, olasz, montenegrói, lengyel, spanyol, szlovén és szlovák katonák szolgálnak benne. Litvániában egy 1200 fős csapat tartózkodik német vezetéssel, norvég, holland, cseh, belgiumi és luxemburgi katonákkal.

Kaja Kallas észt, Krisjanis Karins lett és Ingrida Simonyte litván miniszterelnök a balti országok kormányfőinek találkozóján Rigában 2022. február 4-én. MTI/EPA/Toms Kalnins

A balti országok az ukrán határ közelében zajló orosz csapatösszevonások miatt további segítséget kértek. Nagy-Britannia várhatóan megduplázza az Észtországban állomásozó katonáinak számát. Németország hétfőn jelentette be, hogy további 350 katonával erősíti meg litvániai jelenlétét, miután Gitanas Nauseda litván elnök arra kérte Berlint, hogy növeljék jelenlétüket az országban. Szerdán a német erők fogadásán az államfő azt mondta, Litvánia biztonságának növelése érdekében az amerikai katonák állomásozásának állandóvá tételét fogja kérni. Közben Hollandia bejelentette, hogy 270-ről 350-re növeli csapatai létszámát Litvániában.

Eközben az Egyesült Államok további 3000 katona telepítését jelentette be Lengyelországba és Romániába. Az első amerikai katonák szombaton érkeztek meg Lengyelországba, kedden pedig Romániába. A NATO védelmi miniszterei február 16-án és 17-én esedékes találkozójukon várhatóan további csapaterősítésekről döntenek majd.

Amellett, hogy a NATO többi tagállama segíti a balti államokat, utóbbiak maguk is segítséget nyújtanak Ukrajnának. Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyására

LETTORSZÁG ÉS LITVÁNIA STINGER TÍPUSÚ FÖLD-LEVEGŐ RAKÉTÁKAT, ÉSZTORSZÁG PEDIG JAVELIN TÍPUSÚ PÁNCÉLTÖRŐ RAKÉTÁKAT KÜLD KIJEVNEK.

A Stinger rakétákat elsősorban helikopterek ellen fejlesztették ki, harci drónok és vadászrepülők ellen nem hatásosak, és nem képezik az amerikai haditechnika csúcsát. A Politicónak nyilatkozó katonai szakértő szerint azonban minden új képesség jobb Ukrajnának, mintha egyáltalán nem kapna semmit, a Stinger rakéták pedig például gerillaharcban hasznosnak bizonyulnának.

Komolyan vett haderőfejlesztés

Az Egyesült Államok régi panasza, amely különösen Donald Trump elnöksége alatt erősödött föl, hogy az európai NATO-tagállamok nem tesznek eleget annak a kötelességüknek, hogy az éves GDP-jük 2 százalékát költsék védelmi kiadásokra. Ez azonban nem igaz a balti országokra, amelyek mind elérik az előirányzott 2 százalékot.

A NATO-tagországok védelmi ráfordításai a GDP arányában 2014-ben és 2021-ben (becslés). Forrás: NATO

Észtország miniszterelnöke, Kaja Kallas január végén a Financial Times-nak azt nyilatkozta, 2025-re már GDP-arányosan 2,4 százalékot terveznek költeni védelmi kiadásokra. Ezzel párhuzamosan Lettország az éves bruttó hazai termék 2,5 százalékát szánná a hadsereg fenntartására és haderőfejlesztésre. Litvánia pedig azt tervezi, hogy védelmi kiadásait 1,9 milliárd dollárra növeli 2026-ig, amely 7,26 százalékos éves növekedésnek felel meg. Litvánia hat Black Hawk típusú helikoptert szerezne be, amellyel a régi orosz Mi–8-asokat váltanák ki, emellett 200 Oshkosh taktikai harci járművel is fejlesztenék harci képességeiket.

Címlapkép: A litván védelmi minisztérium által közreadott képen a NATO baltikumi légi rendészeti tevékenységében vesznek részt a lengyel légierő F-16-os vadászgépei Litvánia légterében 2022. január 25-én. MTI/AP/Litván védelmi minisztérium