Műholdfelvételek bizonyítják: további csapatokat von össze Oroszország

Csütörtöki felvételeken nagy csapat- és felszereléstelepítések láthatók a Krímen, egy Szimferopol közelében található, eddig nem használt repülőtéren. A Maxar becslése szerint mintegy 550 katonai sátor és több száz jármű érkezett a helyszínre. A Krímen máshol is láthatók eszköz- és csapattelepítések jelei.

A krími csapattelepítéseket ugyanaznap észlelték, mikor több orosz hadihajó, köztük kétéltű partraszálló hajók érkeztek a Krím fő kikötőjébe, Szevasztopolba.

Fehéroroszországban új csapatok, katonai járművek és helikopterek telepítését fotózták le műholdról.

A telepítések Gomel városának közelében történtek, amely mindössze 25 kilométerre fekszik az ukrán határtól. Első alkalommal figyeltek meg helikoptereket a térségben, és egy katonai kórház is kivehető a felvételeken.

Korábbi videók azt mutatják, hogy nő az orosz jelenlét a körzetben, amely mintegy 320 kilométerre van a csütörtökön tartott közös orosz–fehérorosz hadgyakorlat helyszínétől.

