Nyugati források: Moszkva háborús ürügy kiprovokálására törekedhet

A szakértők szerint megnövekedett az esélye, hogy Oroszország háborús ürügyet provokáljon ki Ukrajnában. Ennek egyik jele lehet például, amennyiben a jövőben kibertámadás ér kritikus fontosságú ukrán gáz- és elektromos hálózatokat.

Emellett álláspontjuk szerint Oroszország arra is felhasználhatja az alakulatokat, hogy viszályt szítson Ukrajnán belül, illetve, hogy célzott merényleteket hajtson végre. Ezek közé tartozhat az úgynevezett Wagner-csoport is, amelynek már a 2014-es harcokban is szerepe volt.

A Kreml tagadja, hogy érintett lenne a kérdésben, ugyanis Moszkva álláspontja továbbra is az, hogy orosz katonák sosem léptek be az ukrán régiókba.

Az Egyesült Államok már korábban is figyelmeztetett arra, hogy Oroszország olyan helyzet kialakítására törekszik, amely indítékot biztosíthatna neki egy Ukrajna elleni támadásra.

