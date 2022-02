Ukrán válság: a pápa is a békéért dolgozik, meghívták Ukrajnába

Február 14-én, hétfőn Pietro Parolin bíboros, Ferenc pápa államtitkára telefonált Szvjatoszlav Sevcsuk, Kijev-Halics görögkatolikus nagyérsekének, hogy kifejezze a Szentszék közelségét az ukrajnai katolikus egyházhoz és szolidaritásáról biztosítsa a lakosságot „az Ukrajna körül kialakult konfliktus kiterjedésének ebben a nehéz pillanatában” - számolt be a Vatican News.

Szvjatoszlav Sevcsuk nagyérsek a maga részéről tájékoztatta Parolin bíborost „arról a szolgálatról, melyet az ukrajnai görögkatolikus egyház teljesít a jelenlegi orosz invázió veszélye közepette” és köszönetet mondott a Szentszéknek, hogy „folyamatosan figyelemmel kíséri az ottani helyzetet”. Az Ukrajnai Görögkatolikus Egyház feje különleges köszönetét fejezte ki Ferenc pápának a vasárnap Úrangyala ima során tett „újabb felhívásáért, hogy imádkozzanak Ukrajna békéjéért és a háború veszélyének elhárításáért.

Az ukrán nép érzi a Szentatya különleges aggodalmát az ukrajnai békéért és nagyra értékeli a Szentszék diplomáciai erőfeszítéseit, amelyek célja a jelenlegi nemzetközi válság leküzdése.

- jelentette ki Sevcsuk nagyérsek.

Ebben a mostani zűrzavaros helyzetben Pietro Parolin bíboros-államtitkár támogatásáról és szolidaritásáról biztosítja Sevcsuk kijevi nagyérseket, püspöktársait, a papokat, a híveket és az egész ukrán népet

– zárult Parolin bíboros telefonüzenete a vatikáni hírportál szerint.

A pápa pár napja a Twitteren is imára biztatta a híveket az orosz-ukrán feszültség miatt:

Az Ukrajnából érkező hírek nagyon aggasztóak. Szűz Mária közbenjárására és a politikai vezetők lelkiismeretére bízok minden erőfeszítést a béke érdekében. #ImádkozzunkEgyütt

The news coming out of Ukraine is very worrying. I entrust to the intercession of the Virgin Mary, and to the conscience of political leaders, every effort on behalf of peace. #PrayTogether