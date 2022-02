Sosem látott számok Ukrajnában - Rosszul cselekszik Putyin?

A NATO-hoz való csatlakozás támogatottsága februárban minden idők legmagasabb értékét érte el Ukrajnában.

A Rating Group felmérései szerint polgárok 62%-a támogatja Ukrajna NATO-csatlakozását, míg 30% ellenzi.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás esetében az ukránok 68%-a támogató, míg 24%-uk van ellene. Ez is rekordnak minősül.

Ha Putyin terve kívül tartani, rossz irányba tolja, nem?

- teszi fel a kérdést Ben Aris, a brit Daily Telegraph korábbi, Oroszországra szakosodott tudósítója.

support of joining Nato hits all time high in February 62% of citizens for Ukraine's entry into NATO. 30% are against via RATINGSAccession to EU 68%, against 24%. Also ATHIf putin plan keep it out, he is pushing in the wrong direction eh? #Ukraine