Biden biztos benne, hogy Putyin hamarosan támadást indít

Joe Biden pénteki nyilatkozata szerint meg van győződve róla, hogy Oroszország hamarosan megtámadja Ukrajnát. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy amíg a katonai akció nem indul meg, a diplomáciai megoldásra megvan a lehetőség.

"Ebben a pillanatban meg vagyok győződve róla, hogy meghozta a döntést" - mondta Joe Biden pénteken a Fehér Házban arról, hogy szerinte hamarosan megindulhat az orosz támadás. Ezen felül elmondta azt is, hogy szerintük az orosz támadás a következő héten, vagy akár még korábban megindulhat, és célpontja az ukrán főváros, Kijev lenne.

Biden a hétvégén folyamatosan figyelemmel kíséri az ukrajnai helyzetet nemzetbiztonsági tanácsadóival együtt. Biden gondolkodott rajta, hogy Delaware-be utazzon, ahogy hétvégén szokta, de ezúttal jobbnak láttam Washingtonban maradni.

Biden elárulta továbbá, hogy azzal, hogy az Egyesült Államok kormánya - az ilyenkor szokásos gyakorlattal szemben - hírszerzési információkat oszt meg a nyilvánossággal, részben azért van, hogy ezzel tántorítsák el az oroszokat a támadástól.

Az amerikai elnök most először jelentette ki, hogy véleménye szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök elkötelezte magát a támadás mellett, Biden korábbi nyilatkozataiban még nem volt ennyire határozott. Azt most is elmondta, hogy amíg a fegyveres akció nem indul meg, a diplomáciai megoldás lehetőségéről nem szabad lemondani.

"Az utóbbi napokban több olyan jelentést is láttunk, amely szerint az oroszok által támogatott szakadár erők Kelet-Ukrajnában megsértették a tűzszünetet, ezzel provokálva Ukrajnát" - mondta Biden, aki hozzátette: rengeteg álhír is terjed az oroszok jóvoltából. A legtöbb ilyen álhír a kelet-ukrajnai szakadárok ukránok általi elnyomásáról szól.

Biden szavaira reagált az orosz külügyminisztérium szóvivője, Maria Zakharova is, aki azt írta: a legrosszabb az egészben, hogy egy szó sem esik a polgári lakosság helyzetéről Donbaszban. Biden úgy kommentálta a szakadárok helyzetét, hogy kifejezetten valószínűtlen, hogy Ukrajna akkor lépjen fel ellenük, amikor 150 ezer orosz katona állomásozik a határ túloldalán.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétvégén Münchenbe tervez utazni, ahol egy biztonsági konferencián vesz részt. Az ukrán elnök az eseményen találkozhat Kamala Harris amerikai elnökhelyettessel is - már amennyiben elutazik. Joe Biden ugyanis óvatosan utalt rá, hogy az ukrán elnöknek nem kéne most elhagynia az országot.

(CNN)

Címlapkép: Getty Images