Atomfegyvereket akar Ukrajna?

Utasítottam a Külügyminisztériumot, hogy hívja össze a Budapesti Memorandumot aláíró országok csúcstalálkozóját. Ha erre nem kerül sor, vagy nem hajlandó biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, Kijev ezt, valamint az 1994-ben aláírt záradékokat semmisnek fogja tekinteni

– mondta Zelenszkij a müncheni biztonsági konferencián.

Ahogyan arról már beszámoltunk, korábban Radosław Sikorski lengyel európai parlamenti képviselő is a Budapesti Memorandum újratárgyalásáról beszélt:

A orosz tisztviselők az 1990-es évekre vágynak, mielőtt bővült a NATO. Akkor Oroszország visszaadja Ukrajnának azokat a nukleáris robbanófejeket, amelyeket a határok és a biztonság Oroszország és az USA általi garantálása ellenében átadott az 1994-es Budapesti Memorandum értelmében? Ráadásul legyen újra szabad sajtó és szabad választások Oroszországban.

– írta a Twitteren Radosław Sikorski, aki az Európai Parlament Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének elnöke, illetve a EU–Egyesült Királyság Parlamenti Partnerségi Közgyűlésbe delegált küldöttség alelnöke.

Russian officials long for the 1990s, before NATO enlarged. So, will Russia give Ukraine back the nuclear warheads she exchanged for guarantees of security and borders from Russia and USA under Budapest Memorandum of 1994?Plus let's have free press and elections in Russia again.