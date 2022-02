Így gondolkodik Putyin az egykori kémfőnök szerint – Az MI6 korábbi vezetője a titkosszolgálatok szerepéről is beszélt

John Sawers korábbi egyiptomi nagykövet, hírszerző, az Secret Intelligence Service – vagy MI6 – vezére 2009 és 2014 között. Az 1909-ben alapított MI6 a külföldi hírszerzésért felelős brit titkosszolgálat. Első vezetője Mansfield George Smith-Cumming volt, aki leveleit zöld tintával írt C betűvel jelölte. Utódai ezért mind C kódnév alatt dolgoznak, zöld C aláírással ellátva leveleiket.

A korábbi C-t kérdező Ben Judah az Atlantic Council nevű atlantista intézet Európa Központjának vezető munkatársa, külpolitikai író. Egyik legismertebb műve a Vlagyimir Putyin Oroszországáról szóló “Törékeny birodalom” című könyv, amely a Vlagyimir Putyinhoz közel álló emberekkel készített interjúkra épül.

John Sawers kijelentette, hogy az Egyesült Királyságot 1917 óta aggasztja Oroszország. A korábbi MI6-vezér szerint a hidegháború után volt egy rövid kihagyás, amikor Oroszországban kaotikus állapotok voltak, és nem jelentett közvetlen fenyegetést a Nyugat számára. Hozzátette, a nyugatiak 2004 – az úgynevezett narancsos forradalom ideje – óta tudatában voltak Oroszország európai biztonságra való fenyegetésével. Sawers kiemelte a Viktor Juscsenko akkori ukrán elnökjelölt ellen elkövetett mérgezéses gyilkossági kísérletet.

A brit külső hírszerzés egykori feje úgy látja, Oroszország ellenséges magatartása fokozatosan nőtt az elmúlt 18 évben. Ez idő alatt olyan csúcspontok voltak, mint a 2008-as orosz-grúz háború, a 2014-es ukrajnai konfliktus, illetve a jelenlegi helyzet, 2022-ben.

Sawers elmondta, hogy a brit védelmi és hírszerzési intézmények sosem vették le a szemüket Oroszországról. Bár az elmúlt 25 évben voltak más prioritások – mint például az iraki vagy afganisztáni események –, és a terrorizmus elleni fellépés volt a legnagyobb kihívás a hírszerzés számára a 9/11 utáni időszak nagy részében, Oroszország mindig szem előtt volt. Az egykori hírszerző szerint az iraki és afganisztáni csapatkivonások után egyértelműen az Oroszország jelentette fenyegetés került fókuszba, és mind a védelem, mind pedig a hírszerzés szervei ez alapján működtek.

Sawers úgy gondolja, a NATO bővítése nem volt hiba. Az MI6-főnök szerint amennyiben többek között Lengyelország, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Románia, illetve a balti államok nem kerültek volna bevonásra, azok a konfliktusok és feszültségek, amelyek most állnak fenn Oroszországgal, nem csak Ukrajnában, hanem ezekben a kelet- és közép-európai országokban zajlanának. Sawers ezért nagyon fontos lépésnek tartja a NATO kibővítését.

Ezzel szemben megjegyezte, hogy az Ukrajnáról és Grúziáról szóló 2007-es csúcson használt nyelvezet nem volt bölcs, a NATO túl messzire ment, és megnövelte a várakozásokat. Míg az akkori kommunikáció, amely arról szólt, hogy a két ország csatlakozhat, csak később, sokakban azt a téves várakozást keltette, hogy ez egy étvized kérdése. Sawers kiemelte, Ukrajna és Grúzia szövetségbe való betagozása két már fennálló, Oroszországhoz köthető konfliktus NATO-ba beemelését jelentené. Sawers szerint ez egyet jelent az önmegtagadással.

Ukrajna a Nyugat irányába akar mozdulni, és mi is ezt akarjuk, de nem tagadhatja meg a földrajzi elhelyezkedését és történelmét

– írta le nyersen a helyzetet az egykori MI6-főnök.

Ukrajna NATO-csatlakozásának kilátásai sosem voltak igazán erősek, és valószínűleg ezután a konfliktus után még kevésbé azok, mint korábban

– folytatta a baljós elemzést.

Arra kérdésre, hogy igaza volt-e Németországnak és Franciaországnak, akik a 2008-as bukaresti csúcson ellenezték a NATO Ukrajnával és Grúziával való bővítését, Sawers elmondta, hogy Németország és Franciaország is társult az amerikai-brit állásponthoz, de elismerte, hogy kevésbé voltak szívélyesek.

A korábbi hírszerző kijelentette, ezek a megnövekedett várakozások provokációnak bizonyultak Vlagyimir Putyin számára; és a 2008-as háború Grúziával részben annak a következménye volt, hogy a NATO a bukaresti csúcson túl messzire ment olyan jelzésekkel, amelyet nem is gondolt teljesen komolyan.

Sawers kijelentette, természetesen nem megy bele a hírszerzés részletébe – és tudja, ezt nem is várnák el tőle –, de elmesélte, hogy Vlagyimir Putyin elnöksége alatt egyre és egyre jobban megértették, miképp gondolkozik Oroszország vezetője, és hogyan kezeli a körülötte lévő befolyásoló tényezőket. Elmondása szerint a brit hírszerzés Putyin szándékainak pontos felmérésében is fejlődött.

Saját tapasztalatai közül kiemelte, mikor Tony Blair miniszterelnöksége alatt dolgozott, Putyin elnökségének első éveivel párhuzamosan. Sawers szerint Vlagyimir Putyin valamiféle példaképnek tekintette Blairt, mint modern vezető. A két politikus között számos kétoldalú találkozó történt, mielőtt bekövetkezett volna az iraki háború, illetve a 2003-2004-es ukrajnai események.

Szóval Putyin általunk való megértése növekedett. De az én érzékelésem Putyin kapcsán az, hogy ő egy nagy vízióval rendelkező ember abban a tekintetben, hogy milyennek akarja Oroszországot, és ő ennek irányába akar lépni, de nem igazán van stratégiája arra, hogyan érje el. Amit tesz, hogy kihasználja a lehetőségeket; taktikai lépéseket tesz ennek a jövőképnek a megvalósítása irányába

– írta le Putyint a brit titkosszolgálati vezető, majd nyomatékosította, hogy Putyinnak nem igazán van stratégiai terve ennek elérésére.

És amit a jelenlegi helyzetben látunk, az ennek a tükröződése. Nagyon-nagyon nehéz híreket szerezni a részletes szándékairól, arról, mi foroghat Putyin fejében, mivel olyan kevés emberrel beszél

– folytatta.

Putyin Oroszországa meglehetősen ügyes volt a narratívák megalkotásában, érveik és propagandájuk használatával, annak érdekében, hogy befolyásolják a közvéleményt, nemcsak saját országukban, de annál is inkább a Nyugaton

– hangsúlyozta John Sawers.

A korábbi MI6-főnök felsorolta az amerikai kormányzat jelenlegi krízisre adott reakciójának sarokpontjait:

Sawers a megosztott hírszerzési információk kapcsán is érdekes, ám egyáltalán nem meglepő kijelenést tett:

Ezek nem olyan becses, mélyen érzékeny, ügynököktől származó jelentések.

Kiemelendő, hogy a magyar terminológia megkülönbözteti az ügynök és a hírszerző fogalmakat. A magyar szaknyelvben az ügynök kapcsolati fogalom, a hírszerzési tevékenységre megnyert személy egyik kategóriája. Az angolszász terminológia által ügynöknek nevezett személyek a magyar forma szerint hírszerző tisztek.

Sawers elmondta, hogy a közzétett információk, miszerint Oroszország Zelenszkij megpuccsolásán és bábkormányra cserélésén, illetve háborús ürügy kreálásán dolgozik, Putyin egyre nagyobb megértésén és kielemzésén alapulnak, mintsem mély titkosszolgálati jelentéseken.

Úgy gondolom, ezek becsomagolása és pár szaftos név hozzáadása jelentésekhez jó sztorikat ad a médiának és segít visszaszorítani a narratívát. Ez információ és elemzés ügyes használata, hogy forduljon a kocka Putyin és azon képessége számára, hogy dominálja az étert

– írta le az orosz dezinformációs hadviselésre adott nyugati válaszokat Sawers.

A brit külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a Kreml dezinformációval segíti elő a háborús ürügy megteremtését, Oroszország kommunikációja a Moszkva háborús forgatókönyvének része.

A megosztott hírszerzési információk között a támadás várható napja mellett olyan eset is előfordult, mint a Brit Hadügyminisztérium által a Twitteren megosztott inváziós forgatókönyv.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG