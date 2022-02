Putyin hamarosan bejelentést tesz az orosz nép számára

Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan televíziós beszédet tart - írja az orosz állami televízió bejelentésére hivatkozva a Reuters. Az időpontot nem árulták el, csak annyit írtak, hogy "hamarosan." A beszédre a kiélezett ukrajnai helyzet idején, várhatóan azzal összefüggésben kerül sor.

Putyin a nap folyamán már korábban kijelentette, hogy hétfőn döntés születik a szakadár ukrán területek függetlenségének orosz kormány általi elismeréséről. Ugyan a Reuters hírében nem szerepel, milyen bejelentésre készül az orosz elnök, de nem lenne meglepő, ha elismerné a két szakadár területet.

Ma már Dmitrij Medvegyev korábbi miniszterelnök és elnök, a Nemzetbiztonsági Tanács alelnöke is úgy nyilatkozott, hogy amennyiben a helyzet nem javul, Oroszországnak el kell ismernie a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságokat független államként.

A két terület hivatalosan Ukrajna része, ugyanakkor az ukrán kormány valójában nem ellenőrzi azokat, miután hosszú évek óta háborúban áll a két kelet-ukrajnai terület szakadár harcosaival. Ha Oroszország elismeri a két terület függetlenségét, azzal igényüket is elismerheti, amely szerint a két terület az Orosz Föderációhoz kíván csatlakozni.

Nyugati szakértők szerint a két terület elismerése a háború kirobbanását jelenti.

Az orosz kormány azzal vádolja Ukrajnát, hogy bekerítették a szakadár területeket (a kijelentés már csak azért is értelmezhetetlen, mivel a szakadárokkal az ukrán vezetés hadban áll, így a "bekerítés" évek óta fennálló helyzet), és evakuálni kezdte a terület lakosságát. Emellett a szakadárok maguk is teljes mozgósításba kezdtek. Oroszország emellett a szakadárok elnyomásával is vádolja az ukrán kormányt, amit utóbbi visszautasít.

Címlapkép: Getty Images