Putyin meghozta a nagy döntését, válságtanácskozást rendeltek el több országban

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kategorikusan tagadta a nap folyamán az Oroszország részéről felhozott vádakat.

"Nem, Ukrajna NEM

Ukrajna nem is készül ilyen akciókra.

Oroszország, hagyd abba a hamisítványok gyártását!"

-írja Twitteren.

No, Ukraine did NOT:❌Attack Donetsk or Luhansk❌Send saboteurs or APCs over the Russian border❌Shell Russian territory❌Shell Russian border crossing❌Conduct acts of sabotage Ukraine also does NOT plan any such actions.Russia, stop your fake-producing factory now.