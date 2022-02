Orosz-ukrán krízis: Orbán Viktor összehívta a nemzetbiztonsági kabinetet

Rogán Antal, Gulyás Gergely, Benkő Tibor és Pintér Sándor részvételével tart ülést a nemzetbiztonsági kabinet, amelyen az ukrán válsághelyzetről lesz szó.

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével kedden reggel a Karmelita kolostorban összeült a magyar kormány nemzetbiztonsági kabinetje az ukrán válsághelyzet áttekintése és a szükséges döntések meghozatala céljából - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Mint mondta, az ülésen Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter vesz részt. További tájékoztatást a sajtófőnök későbbre ígért.

Ahogy arról beszámoltunk, Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn elismerte a kelet-ukrajnai szakadár területek önállóságát, és "békefenntartó missziót" is hirdetett a szakadár területekre, amelyre hivatkozva orosz katonák hatoltak be Ukrajnába. A döntést sorra ítélték el a nyugati országok vezetői, Joe Biden amerikai elnök alá is írta az első szankciós rendeletet. Vlagyimir Putyin döntése nyomán azonnal kezdeményezték az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását, amelynek soros elnöki tisztét pont Oroszország tölti be. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd hajnalban már videóüzenetben nyugtatta az ukrán népet, miközben arról is beszélt, hogy Ukrajna nem adja fel területeit.