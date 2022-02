Putyin nem áll meg, teljes körű invázióra készül a brit miniszterelnök szerint

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Vlagyimir Putyin Ukrajna teljes körű inváziójára készül, Ben Wallace brit védelmi miniszter pedig kijelentette: az Egyesült Királyság szembeszáll Putyin agressziójával.

Miután Oroszország csapatokat vezényelt Kelet-Ukrajna két szakadár régiójába, a brit miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy az Oroszország gazdasági érdekeit célzó szankciók "első sortüze" már úton van. Azóta kiderült, hogy Nagy-Britannia öt orosz bankot és három "nagy vagyonú" orosz magánszemélyt szankcionál.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 22. Bejelentették a britek az Oroszországgal szembeni büntetést

Boris Johnson kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin "az ország teljes körű inváziójára" törekszik.

Oroszország szerint a csapatok "békefenntartó feladatokat" fognak ellátni, amit az USA "nonszensznek" nevezett - számolt be a brit BBC.

Ben Wallace brit védelmi miniszter a parlament alsóházában tegnap hangsúlyozta:

A kiadásaink meghaladják Oroszországét, és a haderőink is ezt teszik. Az egyetlen dolog, amire továbbra is ügyelnünk kell, az az elszántság, mert az elszántság az, amiről ez a válság szól. Mi elszántak vagyunk, a miniszterelnök úr elszánt, és az Egyesült Királyság is elszánt: újra ki fogunk állni értékeinkért, és szembeszállunk Putyin agressziójával.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Alekszej Nyikolszkij Getty Images