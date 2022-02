Ukrajna katonai felszereléseket kért Magyarországtól - Íme a lista

Ukrajna budapesti nagykövete, Nepop Ljubov szerint Magyarországnak sokkal célszerűbb most segíteni Ukrajna megvédésében, mint olyan helyzetbe kerülni, amikor később saját magát kell majd megvédenie. Ukrajna konkrét listát küldött Magyarországnak védelmi képességeinek erősítését kérve.

Ljubov nagykövet az Azonnalinak adott interjúban beszélt a Magyarországtól korábban kért segítségnyújtásról.

Az Ukrajna által Magyarországtól kért felszerelések listája:

különböző kaliberű lőszerek,

védősisakok és golyóálló mellények,

különböző katonai felszerelések, beleértve a pilóta nélküli légi járművek elleni védekezési eszközök,

optikai megfigyelő eszközök,

digitális kommunikációs eszközök,

speciális egészségügyi járművek és még sok más.

A listán szerepelnek a nem halálos katonai-technikai segítségnyújtás eszközei is:

katonai élelmiszercsomagok,

mobil konyhák,

sátrak,

hordozható víztisztító állomások,

dízelgenerátorok.

Megértjük, hogy minden országnak más lehetőségei vannak, és reméljük, hogy Magyarország is megtalálja a lehetőséget az ilyen jellegű segítségnyújtásra... Nem várjuk el, hogy bárki is harcoljon értünk, de a megfelelő fegyverekkel könnyebb lesz ellenállnunk. És sokkal pragmatikusabb most segíteni Ukrajna megvédésében, mint olyan helyzetbe kerülni, amikor később saját magukat kell majd megvédenie

– jelentette ki baljósan az ukrán nagykövet.

A magyar-ukrán viszonyokat ismerve nem túl valószínű, hogy a kormány eleget tesz majd a kérésnek; az viszont elképzelhető, hogy egészségügyi és humanitárius területen támogatást nyújt majd Ukrajnának.

Címlapkép forrása: Aleksandar Mijatovic via Getty Images