Váratlanul félretették az oroszok az egyik Ukrajnával szembeni háborús ürügyet

Rudenkó egyébként megfelelően békülékeny hangnemet ütött meg, amikor ma a sajtónak nyilatkozott: azt mondta, hogy "egyelőre nem tervezik sehol se bevetni az orosz haderőt," csak ha a szakadár területeket támadás éri.

Korábban orosz tisztségviselők azt nyilatkozták, hogy „korai arról beszélni,” hogy mi pontosan a tegnap elismert szakadár „népköztársaságok” területe, ezért több nyugati elemző is attól tartott, hogy ez váltja ki a háborús ürügyet Ukrajna ellen.

Ha ugyanis Oroszország teljes Donyec és Luhanszk oblasztot elismerte volna a szakadár területek részeként, olyan régiók is a „népköztársaságok” részévé váltak volna, melyeket ukrán katonák ellenőriznek. Így tehát támadást indíthattak volna az ukrán haderő „betolakodásának” visszaverése érdekében az oroszok, a szakadárokkal együttműködve.

Úgy néz ki, ezt a casus bellit az oroszok most nem vetik be, bár továbbra is tisztázatlan, hogy mi számít pontosan a „szakadárok ellenőrzése alatt álló” területnek. A pontos fizikai régiók kijelölése biztos további feszültséget okoz majd Oroszország és Ukrajna közt majd hosszabb távon.

Címlapkép: Russian Defence Ministry\TASS via Getty Images