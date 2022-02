Pusilin: "növekszik az ukrán agresszió, de nagy Oroszország segít győzni"

Sajtótájékoztatót tartott ma Oroszországban Denisz Pusilin, a Donyecki Népköztársaság nevű kelet-ukrajnai szeparatista formáció vezetője.

A szeparatista vezető megköszönte az oroszoknak „országa” elismerését, majd arról beszélt, hogy „növekszik az ukrán agresszió” az általa vezetett terület határán.

Hozzátette: az ukránok szerinte mozgósítanak, illetve „provokációkat hajtanak végre, melyek emberéletekbe kerültek.”

Pusilin arra is kitért, hogy rengeteg önkéntes csatlakozott most a „népköztársaság” haderejéhez, többek közt befolyásos tisztségviselők is.

Hozzátette: győzni fognak, melyben segít majd „nagy Oroszország” is.

Ukrajna többször is tagadta az elmúlt napokban, hogy támadásra készülnének a szakadár területek ellen és a konfliktus békés rendezését szorgalmazták.

(Reuters nyomán)

Címlapkép: Brendan Hoffman/Getty Images