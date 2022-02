Amerikai külügyminiszter: Oroszország még az éjszaka lerohanja Ukrajnát

Antony Blinken külügyminiszter szerda este azt mondta, hogy az orosz erők még az éjszaka folyamán teljes inváziót indíthatnak Ukrajnában.

Blinken az NBC Nightly News című műsorában Lester Holtnak adott interjújában osztotta meg a megdöbbentő felfedezést.

Holt megkérdezte:

Van oka azt hinni, hogy még az éjszaka vége előtt az orosz erők valami olyasmit fognak tenni, ami Ukrajna teljes inváziójához hasonlít?

Mire az amerikai külügyminiszter így válaszolt:

Van.

Secretary of State Antony Blinken on the Russia-Ukraine crisis: “Everything seems to be in place for Russia to engage in a major aggression against Ukraine,” he tells . @LesterHoltNBC