Az ukrán hadsereg közzétette az oroszok veszteségeit

Az ukrán fegyveres erők hivatalos Twitter-oldalán közölte, hogy hat repülőgépet és két helikoptert megsemmisítettek.

A luhanszki Sasztia városában az ukrán hadsereg állítólag visszavert egy támadást, amelyben két tankot lőttek ki, továbbá mintegy 50 orosz „megszálló” meghalt.

Ukraine’s armed forces now claims it destroyed 6 planes and 2 helicopters. Also fought off attack in Schastia, during which 2 tanks were apparently destroyed and “about 50 Russian occupiers were killed.” https://t.co/ofbIHqFX6B