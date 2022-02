Orosz-ukrán háború: a kezdeti sokk után felvették a fegyvert az ukránok, durvul a harc a szárazföldön

Reggel nagyon úgy tűnt, hogy teljesen lesokkolta az ukrán haderőt az oroszok támadása, kora délutánra viszont heves harcok alakultak ki már több stratégiai fontosságú régióban is. Az ukránok egyre keményebb ellenállást tanúsítanak, most már úgy néz ki, hogy nem fog megvalósulni az oroszok számára ideális forgatókönyv, melyben érdemi harcok nélkül beveszik az egész országot.

Oroszország tegnap este hackertámadásokkal bénította meg Ukrajna informatikai infrastruktúráját, ma reggel pedig ballisztikus- és cirkálórakétákkal bombázták szét az ország katonai létesítményeit. Röviddel ezután megindult a szárazföldi roham is, amely egy ideig minimális ellenállással tudott előre haladni.

Most, kora délután úgy tűnik, több régióban is egyre hevesebb ellenállást tanúsít már az ukrán haderő. A támadás kezdetén a donyeci és luhanszki régiókban voltak a legdurvább összecsapások, ahol a szakadárok is segítették az orosz haderő invázióját. Különösen heves összetűzések alakultak ki Sasztia és Aviika körül, az előbbi települést vissza is foglalták az ukránok, saját állításuk szerint 50 orosz / szakadár harcost megölve és két harcjárművet semlegesítve.

Sasztia körül még mindig harcok dúlnak, ez a felvétel több forrás szerint is a települést támadó orosz katonákat ábrázolja (a szakadárok egyébként hasonló egyenruhát használnak):

Délelőtt arról is érkeztek hírek, hogy az orosz haderő könnyedén eljutott Harkovig, a várost viszont úgy tűnik, még nem tudták bevenni. Ukrajna második legnagyobb települése körül még mindig dúlnak a harcok, viszont viszonylag kevés erről most is a felvétel.

Az alábbi videót 30 kilométerre Harkovtól filmezték le, egy kilőtt ukrán BTR-4-es és egy kilőtt orosz Tigr 4x4-es látható rajta, ami valamennyire rácáfol arra is, hogy „egy puskalövés nélkül” eljutottak az oroszok a városig.

Footage from Kharkiv (geolocation need) shows destroyed Russian equipment on the road. pic.twitter.com/zqyGlRtUOf — Odatv (@odatv) February 24, 2022

Arról is kering az interneten egy videó, hogy egy orosz katona holtteste fekszik kilőtt páncélosok körül, az állítólag Harkov határán készült videót kegyeleti okokból nem közöljük.

Ez a videó pedig állítólag szintén Harkovnál készült, egy kilőtt T-80-as harckocsit ábrázol, melyet az ukránok egy amerikai Javelinnel semmisítettek meg.

Destroyed Russian tank near Kharkov city. Reportedly targeted by an Ukrainian Javelin anti-tank missile. pic.twitter.com/dhCUTddNv3 — Odatv (@odatv) February 24, 2022

Ahhoz képest, hogy az oroszok azt nyilatkozták reggel, hogy leszerelték az ukrán légvédelmet, Ukrajna azt állítja, hogy már hat orosz merevszárnyas repülőt és két forgószárnyas helikoptert is lelőttek. Valószínűleg az utóbbiakat Stinger vállról indítható légvédelmi rakétákkal (MANPADS) teljesítették.

Az egyik lelőtt gép egy Ka-52-es harci helikopter volt, melyet a Kijev agglomerációjában található Hosztomelnél ért találat.

В оптиці видно збитий Ка-52 в Гостомелі. https://t.co/8NToUZRO9s — Odatv (@odatv) February 24, 2022

Közelebbi videó a lelőtt gépről:

A Russian helicopter shot down by a Stinger MANPADS. #BREAKING — Military (Agent) February 24, 2022

Ukrán források szerint egyébként a hosztomeli repteret éppen támadják, állítólag az ukrán hatóságok őrizetbe vettek néhány „orosz szabotőrt.”

Идёт прорыв десанта на аэродром Гостомеля. Есть первые сбитые вертолеты противника и задержанные силами МВД диверсанты. — Odatv (@odatv) February 24, 2022

Ez a videó állítólag a Hosztomelnél kialakult harcokat mutatja:

Ez úgyszintén:

Fighting near Hostomel Airport near (via ) #Kyiv — Odatv (@odatv) February 24, 2022

Hosztomel / Kijev ostromakor lőtték le ezt az ukrán An-26-os szállítógépet is:

Ukrainian An-26 military plane shot down near #Kyiv — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) February 24, 2022

Úgy tűnik, nem bizonyultak igaznak azok a hírek, amelyek reggel arról szóltak, hogy az orosz tengerészgyalogság partot ért Odesszánál. Friss felvételek szerint az ukrán haderő még mindig ellenőrzi a várost. Az ukrán haditengerészet nagy része viszont úgy tűnik, tényleg megsemmisült.

Ukrainian military in the city #Odessa — Odatv (@odatv) February 24, 2022

Az ukrán haderő arról is beszámolt, hogy két hadifoglyot is ejtettek: a katonák a 91701-es számú „Jampol” gépesített ezred katonái. Azt nem közölték, hol ejtették őket foglyul.

Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний: https://t.co/wPxsUnxGH7 — Odatv (@odatv) February 24, 2022

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég felhívást intézett az ukrán lakossághoz, melyben azt ígérte, mindenkinek fegyvert adnak, aki az oroszok ellen harcolni akar.

