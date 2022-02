Putyin a vérontást és a pusztítást választotta a brit miniszterelnök szerint

Megdöbbentettek az Ukrajnában történt szörnyű események, és beszéltem Zelenszkij elnökkel, hogy megvitassuk a következő lépéseket. Putyin elnök a vérontás és a pusztítás útját választotta az Ukrajna elleni indokolatlan támadással. Az Egyesült Királyság és szövetségeseink határozott választ fognak adni.

- írta a Twitteren a brit kormányfő.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps. President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine. The UK and our allies will respond decisively.