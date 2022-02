Súlyos harcok árán elfoglalták az oroszok a Kijev melletti Hosztomel repteret

Úgy tűnik, az orosz haderő megszerezte az irányítást a Kijevtől alig 23 kilométerre található Hosztomel Nemzetközi Reptér fölött. A reptér irányításáért nagyon heves harcok zajlottak, Oroszország a modern történelem egyik legkomolyabb helikopteres támadását vitte véghez.

Reggel kezdett támadást az orosz haderő az Antonov repülőtér néven is ismert Hosztomel Nemzetközi Reptér irányításáért, az invázió során nagy mennyiségű helikoptert és deszantosokat alkalmaztak.

A kiszivárgott felvételek alapján talán a modern történelem egyik legdurvább helikopteres invázióját hajtotta végre az orosz haderő.

Ka-52 and Mi-8AMTSh helicopters flying through Vyshgorod north of Kyiv. https://t.co/xREcZkwP9T — Rob (Lee) February 24, 2022

A támadók legalább két helikoptert vesztettek, az ukrán védők Stinger vállról indítható légvédelmi rakétavetőkkel (MANPADS) lőttek rájuk.

Footage from Gostomel Airport in Kyiv shows Russian helicopters coming under attack from what sounds like MANPADS. pic.twitter.com/F0xaVGCeET — Rob (Lee) February 24, 2022

A CNN nemrég közzétett egy videót arról, melyben helyi tudósítójuk arról számol be, hogy az orosz deszantosok (VDV) elfoglalták a Hosztomel Nemzetközi Repteret.

Breaking: with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. @mchancecnn — Rob (Lee) February 24, 2022

A helyszínen dolgozó haditudósító azt mondja: az orosz katonák védekező pozíciókat alakítottak ki a reptér körül, arra számítanak, hogy az ukrán haderő megpróbál majd ellentámadást végrehajtani és visszaszerezni a repteret.

Kijev körül Hosztomel mellett még két nagyobb és hat kisebb reptér üzemel, köztük egy dedikált katonai repülőtér. Azt még nem tudni, hogy ki ellenőrzi ezeket.

A címlapkép illusztráció, egy hadgyakorlaton készült. Fotó: Anton Novoderezhkin\TASS via Getty Images