További drasztikus lépések: Bezár az ukrán tőzsde, rögzítik a hrivnya árfolyamát

Felfüggesztik az ukrán tőzsde működését, rögzítik a hrivnya árfolyamát , az ukrán jegybank pedig korlátozza a devizapiac működését.

Felfüggesztjük Ukrajna devizapiacának munkáját a devizaértékesítés kivételével. A devizák hivatalos árfolyamát a 2022. február 24-i szinten rögzítjük

- mondta egy videóüzenetben Kirill Sevcsenko, a jegybank vezetője.

A jegybank vezetője azt is közölte, hogy megtiltották a valutákban való készpénzkibocsátást, és a számlákról történő készpénzfelvételt napi 100 000 hrivnyára (3356,67 dollár) korlátozták. Az ukrán jegybank arról is határozott, hogy "blanketta refinanszírozást" hajt végre a bankok likviditásának fenntartása érdekében, összeghatár nélkül legfeljebb egy évre - jelentette be a jegybank vezetője.

Eközben az ukrán értékpapír- és tőzsdepiaci bizottság bejelentette, hogy február 24-én 11:00 órától ideiglenesen leállítja az összes értékpapír forgalmát, valamint a letéti elszámolási rendszerben végzett műveleteket. Kivételt a jegybank monetáris és hitelpolitikájának végrehajtásához szükséges műveletek, továbbá a pénzügyminisztérium államadósság-szolgálati műveletei képeznek.

