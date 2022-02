Ukrán háború - Hogy áll most a frontvonal csütörtök este?

Csütörtök estére az oroszok szinte körülzárták Harkovot és tűz alá vették Kijevet, támadás indult a szakadár területek és a Krím felől, illetve Szumi és Koroszten térségében. Most a biztosan orosz ellenőrzés alatt álló területek körülbelül így néznek ki:

Map of the areas of currently occupied by . #Ukraine