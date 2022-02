Elképesztő felvételek: Szovjet zászlókkal fellobogózott orosz tankok támadják Ukrajnát

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyszer kijelentette, a Szovjetunió széthullása a XX. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt.

Most úgy tűnik, Putyin valóban restaurálni akarja a régi Szovjetuniót, aminek egyes orosz tankok érdekes módon adnak nyomatékot: szovjet zászlókkal lobogózták fel őket.

Ezen a videófelvételen szovjet zászlóval látható egy orosz tank:

Ez a kép szintén szovjet zászlóval fellobogózott orosz tankot mutat:

Mindkettőt a Krímhez közeli Herszon megyében, a Dnyeper folyó mentén kapták lencsevégre.

További két felvétel szovjet zászlót lobogtató tanokról:

