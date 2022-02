Nem menekül el, harcra készül Ukrajna elnöke

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij új videót tesz közzé magáról és csapatáról a kijevi kormányzati negyedben lévő elnöki hivatal előtt, miután az orosz médiában olyan híresztelések jelentek meg, hogy elmenekült. Itt vagyunk, Kijevben, megvédjük Ukrajnát

- mondta Volodimir Zelenszkij.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs