Nem úgy halad az orosz invázió, ahogy tervezték, Oroszország durvább fegyvereket is bevethet Ukrajna ellen

Portfolio 2022. február 25. 21:39

A Pentagon szerint bár halad tovább az orosz invázió Ukrajnában, vesztett lendületéből. Közben egy vezető nyugati tisztviselő azt mondta, félő, hogy Moszkva durvább fegyvereket is bevethet Ukrajnában, például termobárikus bombákat, amelyeket Csecsenföldön és Szíriában is alkalmazott már – írja a Financial Times.