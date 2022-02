Putyin és Lavrov vagyonát is befagyaszthatja az EU

Az Európai Unió azt tervezi, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és a Szergej Lavrov külügyminiszter vagyonát is zárolja az újabb körös szigorúbb szankciókkal együtt – értesült a Financial Times három forrásától.

Arról egyelőre nincsenek nyilvános információk, hogy az orosz vezetők mekkora vagyonnal rendelkeznek az uniós országokban, sőt, hogy egyáltalán bármennyi vagyonnal rendelkeznek-e itt. Ugyanakkor az uniós külügyminiszterek által már ma aláírandó szankciós feketelistára több orosz nagybank és más szektorba tartozó nagyvállalat is felkerülhet - írja a Financial Times.

UPDATE: Pár perccel azután, hogykiszárgott a terv, a Reutersnek hivatalosan is megerősítették, hogy befagyasztják Putyin és Lavrov vagyonát.

Vlagyimir Putyin és Szergej Lavrov - a vagyonbefagyasztás ellenére - továbbra is korlátozások nélkül utazhat az EU-s országokba, ezt a lehetőséget szimbolikusan hagyták nyitva annak érdekében, hogy a háborús konfliktus diplomáciai rendezésének útját ne zárják ki.

Mint arról beszámoltunk, a legfrissebb, szigorúbb szankciós csomagba nem került bele az orosz bankok leválasztása a nemzetközi banki üzenetküldő hálózatról, azaz a SWIFT-ről. Sajtóhírek szerint több ország, köztük Németország, Olaszország és Magyarország is ez ellen volt.

Korábbi becslések szerint az orosz gazdaságnak 5 százalékkal csökkenthet a GDP-je, ha bevetnék a SWIFT-szankciót ellenük. Az európai országok illetve a piaci szereplők ugyanakkor azért ódzkodnak a SWIFT-szankciótól, mert az nem csak az oroszoknak, hanem Európának is több ponton is fájna, károkat okozna. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk, a lényeg, hogy egyrészt több ország bankszektora jelentős kitettséggel rendelkezik Oroszországban, emellett a SWIFT használatával fizetnek az oroszoknak a földgázért, kőolajért, így részben lábonlövés is lenne a szankció Európának.

A címlapkép forrása: Shutterstock