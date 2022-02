Putyin felszólította az ukrán katonákat: szabaduljatok meg a kormánytól

Vlagyimir Putyin orosz diktátor újabb televíziós beszédet tartott, ezúttal arra szólította fel az ukrán hadsereget, hogy "vegyék kezükbe a hatalmat", és buktassák meg az ország vezetését, amely szerinte "terroristák" és "drogfüggők és neonácik bandája"

- számolt be a The Kyiv Independent.

Russian dictator Vladimir Putin made another televised address, this time calling on the Ukrainian military to

Mi lenne, ha a Zelenszkij-kormány felszólítaná az orosz katonai parancsnokokat, hogy lázadjanak fel zavarodott elnökük ellen, aki arra utasítja őket, hogy folytassanak agresszív háborút, ami háborús bűncselekmény?

- tette fel a kérdést Charles Tannock korábbi brit konzervatív európai parlamenti képviselő.

How about Ukraine government calling on Russian military commanders rebelling against their unhinged President who is ordering them to prosecute a war of aggression which is a war crime ? @ZelenskyyUa