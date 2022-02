Történelmi orosz katonai veszteségekről számolt be az ukrán hadsereg

Hozzátették, Oroszország ennyi veszteséget egész fennállása alatt nem szenvedett el egy nap alatt egy katonai konfliktusban.

Más forrásból nem erősítették meg az ukrán fegyveres erők közlését.

Ukraine reports over 1,000 Russian soldiers killed on invasion's second day. Ukraine's Armed Forces allege that it is the largest number of casualties in conflict ever sustained by Russia in one day.