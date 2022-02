Ukrajna Oroszország területére lőtt: Tocskákkal bombáztak szét egy repülőteret

Úgy néz ki, nem véletlenül tartott Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna OTR-21 Tocska rakétarendszereitől. Az orosz elnök még a hétfői háborús beszéde során megnevezte ezeket a fegyverrendszereket, mint Oroszország területére leselkedő fenyegetés, most úgy néz ki, az ukránok hitelesítették ezt a kijelentést.

Arról érkeznek hírek, hogy öt ballisztikus rakéta csapódott be az oroszországi Rosztov régióban található Millerovo légibázis területére. A támadás megsemmisített több Szu-30SzM vadászgépet, melyek a 31-es számú gárda repülőezred kötelékébe tartoztak.

The information about an attack by the Armed Forces on the occupants' military airfield in the Region was confirmed. Ukrainian troops destroyed several planes in with a missile strike. #Ukrainian