Videókon az orosz páncélosok benyomulása Kijevbe, úgy néz ki, egy háborús bűnt is rögzítettek

Benyomultak az orosz páncélosok Kijev külvárosába, a harcjárművek a város központja felé tartanak. A helyi lakosok folyamatosan töltik fel a videókat az orosz invázióról. Úgy tűnik, egy háborús bűnt is sikerült lencsevégre kapni. Figyelem: felkavaró képsorok.

Ma reggel megkezdődött az orosz haderő szárazföldi behatolása Kijevbe. Az orosz páncélosok már az Obolon városnegyedben vannak, alig 10 kilométerre a városközponttól. Folyamatosan érkeznek a videók az orosz behatolásról.

Ezen a videón úgy tűnik, egy 9K35-ös légvédelmi rendszer látható, bár a felvétel igencsak elmosódott:

Itt úgy tűnik, lövöldözés is kialakult, a felvételen talán egy MT-LB látható.

Reportedly video of fighting in Kyiv’s Obolon neighborhood. https://t.co/lpiPTM2YZH — Seîd (Çîçek) February 25, 2022

A város körüli lövöldözés jól hallatszik.

Shooting can be heard in Kyiv. Russian troops are using Ukrainian military uniform to get inside Kyiv, which is violation of international humanitarian law. pic.twitter.com/k5WTxZYPpi — Seîd (Çîçek) February 25, 2022

A városközpontból menekül a lakosság. Ezek a civilek a vasúton keresztül próbálnak kijutni.

Thousands of Ukrainians rushed to train station as Russian soldiers are advancing towards the Kyiv city center pic.twitter.com/jEp0OEOxqg — Seîd (Çîçek) February 25, 2022

Azoktól, akik úgy döntöttek, hogy maradnak, az ukrán haderő azt kérte, hogy csináljanak molotov-koktélokat és azokat dobálják az orosz harcjárművekre. A nemzeti gárda hivatalos Twitter-fiókja közzétett egy leírást is arról, hogy kell molotov-koktélt csinálni.

Nagyon úgy tűnik, sikerült a konfliktus első háborús bűncselekményét is rögzíteni. Ez az orosz páncélos látszólag kitér, hogy szétnyomjon egy ukrán civil járművet Kijev külvárosában.

FIGYELEM! FELKAVARÓ VIDEÓ!

An armed 's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv. #Russia — Seîd (Çîçek) February 25, 2022

Egy későbbi felvétel alapján úgy tűnik, a jármű sofőrje egy idős úriember volt. Túlélte az incidenst, de súlyosan megsérült. Jelenleg a helyi lakosok próbálják kihúzni az autójából. Ezt a videót nem közöljük.

Arról is érkeznek hírek, hogy az ukránok a városközpont felé haladó, ukrán egyenruhás orosz katonákat lőttek le, akik egy ukrán teherautóval próbáltak behatolni a térségbe. Ha ez igaz, ez szintén háborús bűncselekmény az oroszok részéről. De az is lehet, hogy baráti tűz-incidens történt. Mindenesetre, a járműről és a körülötte fekvő holttestekről szintén van videó, de ezt kegyeleti okokból nem közöljük.

Az ország többi részében is heves harcok dúlnak. Herszon térségét most nagy erőkkel támadják az oroszok, de úgy tűnik, a veszteségeik is jelentősek.

Itt egy megsemmisült, vontatott tüzérségi eszközöket szállító menetoszlopról készült felvétel. A lövegek D-20-asoknak tűnnek, valószínűleg légitámadás érte a konvojt.

Ezeket a Grad rakéta-sorozatvetőket pedig Harkov térségében kamerázták le. Valószínűleg egy TB-2-es drón végzett velük.

