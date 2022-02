Kíméletlen szankciócsomagot kaphat Oroszország - Fontos rögtönzött találkozóra kerül sor

A Reuters beszámolójából az is kiderült, hogy Morawiecki miniszterelnök kezdeményezte a találkozót, amelyre ma kerül sor Berlinben, hogy pontosan mikor, azt nem árulták el.

Müller bejegyzésében hangsúlyozta:

Az Európai Uniónak azonnal el kell fogadnia egy kíméletlenül kemény szankciócsomagot Oroszországgal szemben.

A lengyel kormányszóvivő Twitter-bejegyzésére szinte percre pontosan akkor került sor, amikor Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter arra kérte a világot:

szigetelje el teljesen Oroszországot, utasítsa ki a nagyköveteket, vezessen be olajembargót, tegye tönkre az orosz gazdaságot. Állítsák meg az orosz háborús bűnösöket!

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq