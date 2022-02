Megölték az egyik vezető csecsen hadurat

A Kijevtől nem messze található, stratégiai fontosságú hosztomeli repülőtéren az orosz invázió kezdete óta kegyetlen csata bontakozott ki az orosz megszállók és az ukrán védők között.

Az ukrán fegyveres erők Twitter-oldala megerősítette, hogy a szombati harcban életét vesztette Ramzan Kadirov csecsen elnök egyik hadura, Magomed Tusajev.

Tusajev volt a vezetője a 141. Kadirov Gárda Motorizált Ezrednek, Kadirov egyik elit alakulatának.

A Kommerszant című orosz lap internetes oldala szerint Kadirov pénteken kijelentette, hogy a csecsen harcosok az ukrajnai harcok legforróbb pontjain lesznek jelen.

There are reports that have now been Confirmed by the Ukrainian MOD that Russian-Chechen Forces General Magomed Tushayev was killed during the Heavy Fighting near Hostomel’ today. #RussiaUkraineWar