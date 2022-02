Támadás érte a Kreml oldalát, ukrán dalokat játszanak az orosz tévék

Az ukrán Állami Távközlési Szolgálat adott róla hírt a Twitteren, hogy több mint hat orosz kormányzati oldal leállt, a Kreml honlapja mellett az orosz médiahatóság honlapja sem működik, és több orosz televíziós csatorna ukrán dalokat kezdett el sugározni. A CNN beszámolója szerint az orosz honvédelmi minisztérium honlapja sem elérhető, és cikkünk megjelenésekor valóban nem az.

⚡️State Telecommunications Service: Kremlin website down.Ukraine’s telecoms agency also announced that the Russian media regulator’s site was down and that Russian TV channels had been hacked to broadcast Ukrainian songs.

Az Anonymous nemzetközi hackercsoport vállalta a felelősséget a kibertámadásért, mint írják, azért tartják a .ru végződési kormányzati oldalakat támadás alatt, hogy eljuttassák az orosz emberekhez az üzenetet: megszabadulhatnak Putyin „állami cenzori gépezetétől.”

Kis időre már csütörtökön és pénteken is elérhetetlenné váltak a most érintett kormányzati odalak, akkor azonban a Kreml tagadta, hogy az Anonymous részéről érte volna támadás ezeket.

Az Anonymous azt is közölte, hogy azért is mindent megtesznek, hogy az ukránoknak online elérést biztosítsanak.

Anonymous has ongoing operations to keep .ru government websites offline, and to push information to the Russian people so they can be free of Putin's state censorship machine.We also have ongoing operations to keep the Ukrainian people online as best we can.