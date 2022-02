A Nyugat megbünteti Oroszországot - Mire számíthatunk és mire nem a szankcióktól?

A gazdasági szankciókkal kapcsolatos közgondolgodás erősen polarizált. Viszonylag sokan potenciális csodafegyverekként tekintenek rájuk, amelyekkel háborúkat lehet eldönteni, míg mások csak haszontalan, farizeus és szemforgató eszközöknek tartják azokat, amelyekkel a döntéshozók csökkenthetik a tétlenség látszatát. Mindkét vélekedés lehet igaz, sokszor az adott helyzet függvénye, melyik helytálló. Éppen ezért érdemes áttekinteni, milyen a szankciós alaphelyzet a mostani orosz-ukrán konfliktusban, mire számíthatunk és mire nem a nyugati gazdasági büntetőintézkedésektől.

Elsősorban nem árt észben tartani, hogy a szankciók csak a "második legjobb" eszközök egy ekkora háború befolyásolására. Azért kerültek előtérbe, mert a nyugati országok – érthető okokból – nem küldenek katonákat a térségbe. Nyilván adnak hírszerzési információkat, küldenek fegyvert, utánpótlást – ez utóbbiak jelentőségét némiképp csökkenti, hogy egyre nehezebb lesz azt a harctérre szállítani –, de élőerőt semmiképp. Mindenki döntse el maga, mire elegek a "második legjobb megoldások".

Továbbá nem érdemes arra számítani, hogy a háborút gyorsan le lehet zárni általuk. Amennyiben az elrettentés nem működött – részben az oroszok elszántsága, részben a nyugati összefogás és egységes fenyegetés hiánya miatt –, akkor most már Vlagyimir Putyin orosz elnök is aligha fog vagy tud hirtelen békét kérni csak azért, mert majd tönkre fogjuk tenni a gazdaságát. Maga Joe Biden amerikai elnök is "a hosszú távú hatások maximalizálását" emelte ki saját szankciós intézkedéseinek bejelentésekor, amivel közvetve azt is elismerte, hogy rövid távon nem számíthat senki csodákra.

Ez a háború az elkövetkező hetekben jobbára a katonai erőviszonyoknak megfelelően fog folytatódni.

Azonban így is befolyásolhatják azok kimenetelét. A szankciók viszonylag gyors meghozatalát, a közvélemény erős nyomása mellett az is magyarázhatja, hogy az elkövetkező napokban klasszikus városi csatákra számíthatunk Kijevben, Harkovban, Herszonban, és még több más helyen. Ezek relatíve a gyengébb felszereltségű védőknek kedveznek, amire az adekvát katonai válasz a tüzérség és nehézfegyverzet bevetése lehet. Így jártak el az oroszok például Szíriában, még korábban a csecsenföldi Groznij második ostroma során is. Putyinnak ugyan sok oka lenne elkerülni egy ilyen, a civil áldozatokat jócskán megnövelő kimentelt, de ha az ukrán védelem sikeres, bizonyosan rá fognak fanyalodni. A nyugati elszántság idejekorán való demonstrálása és a további szankciós fenyegetés fontos érv lehet az ukrán polgári lakosság megóvása mellett.

Mindezeket észben tartva, van három olyan körülmény, ami miatt nehéz elengedni a szankciós gyeplőt. Az első a méret. Az orosz GDP négyszer akkora, mint az eddig legnagyobb totális szankciós célpont Iráné. Az amerikai pénzügyminisztériumban a Vnyestorgbank (VTB) ellen elrendelt ún. blokkoló szankciók kapcsán megemlítették, hogy az az eddig valaha szankcionált legnagyobb entitásaik közé tartozik. Ha ehhez hozzávesszük az összes többit – a három kisebb bankot, illetve a VTB-nél jóval nagyobb Sberbank kizárását az amerikai dollárrendszerből –, akkor látható, hogy teljesen ismeretlen terepre jutott a nyugati szankciós gyakorlat.

Nem tudjuk, mindez hogy hat a világgazdaságra, miként reagálnak-reagálhatnak majd az oroszok, egyáltalán végre tudunk-e hatékonyan hajtani ilyen nagyságrendű intézkedéseket.

A második ok, hogy tovább kell bírnunk, mint az oroszok. Hiábavaló a felek közötti méretbeli aszimmetria, ha az oroszok elszántabbak, úgy vélik, háborúznak, míg Európa retteg ugyan, de békében szeretne maradni. Ilyen helyzetben botorság lehet lekapcsolni az egész orosz pénzügyi rendszert a SWIFT-ről. Ugyan ez kétségtelenül nagyon rossz az oroszoknak, de mi sem feltétlenül kapnánk olajat, gázt, gabonát, színesfémeket, műtrágyát, kieshetne a kínai import több mint ötöde a német, a lengyel és a cseh gazdaságban. Hangozzék bármennyire is ridegül, de nem biztos, hogy az európai társadalmak felvállalnak egy újabb, ezúttal több hónapos, a korábbiaknál akár szélesebb körű gazdasági lezárást Ukrajnáért. Bár nagyon huszáros a SWIFT-ről való teljes lekapcsolás, a létező legnagyobb hiba olyan szankciókat hozni, aminek utána vissza kellene menni Moszkvába engedményekért könyörögni.

Végezetül a szankciós háború is egy játszma, és az oroszok is részt vesznek benne. Annyi előnyük van, hogy 2014 óta tudatosan készültek valami hasonlóra. Létrehozták a saját fizetési és bankkártya-rendszereiket, csökkentették a bankjaik és a központi bank nyugati kitettségét, erőteljesen fejlesztették a távol-keleti export- és importinfrastruktúrát, ebbe beleértve a kínaiakkal meglévő pénzügyi és technológiai kapcsolatokat.

Nyilván nem lehet egy ilyen léptékű szankciós háborúra teljesen felkészülni, de egy lépéssel előttünk járnak, és valószínűtlen, hogy ne lennének terveik az adaptációra.

Mindezek figyelembe vételével mindazok az intézkedések, amit eddig első nekifutásra a nyugati országok és az EU meghozni látszanak, jelen helyzetben az épeszű lehetőségek maximumát jelentik. Nyilván a SWIFT-dosszié óvatos megnyitása teret nyit a szankciós szigorításnak. Ugyanakkor még valamennyire fenntartja a nyugati pénzügyi és kereskedelmi rendszerekkel való kapcsolatot, nem kényszeríti vagy engedi az oroszokat a hadigazdálkodásra való átállásra. Még van értelme a dollár és euróbevételeknek, intakt marad a külkereskedelem és tovább zajlik a pénzügyi forgalom. Nem alakul ki az iránihoz hasonló helyzet, amikor akár "a fejükre is kenhetik" a dollárt és eurót, mert úgysem tudják szabadon elkölteni.

Legfőkéép azonban a mostani szankciós csomag nem azért hatékonyabb a 2014-15-ösnél, mert sokkal messzebb megy annál. Sokkal inkább azért érdemes tőle többet várni, mert teljesen más az alaphelyzet. 2014-ben a Krímet egy puskalövés nélkül annektálták, az orosz lakosság eufóriája mellett. Ma is kétharmaduk úgy véli, hogy akkor Oroszország nem sértett nemzetközi jogot. A Donbasz körüli harcok is elsikkadtak, az orosz lakosság jelentős része nem is gondolta, hogy abban országa részes lenne. Ilyen feltételek mellett a szankcionált fél igazságtalannak érzett minden büntetőintézkedést, még ha a Nyugat a feje tetejére is állt volna.

Azonban Putyin most egy testvérnépet támadott meg, nyíltan, a korábbinál sokkal több áldozatot és anyagi szenvedést okozva országának. A hivatalos propaganda állítása ellenére még az orosz társadalom nem teljesen elszigetelt része számára is nehezen hihető, hogy ez nem egy támadó, véres háború. A rakétákkal eltalált kijevi lakóházak könnyen azonosíthatóak bármelyik orosz nagyvárossal. Nem világos, mi lesz az erőfeszítések jutalma, miközben a költségek egyre nőnek és egy akár részleges vereség is politikailag elfogadhatatlan. Még az annak rendje és módja szerint cenzúrázott állami tévé adásaiban is látványosan "átsüt" a feszültség, az amúgy patrióta-birodalmi beállítottságú közvélemény is megosztott a háború kérdésében.

Egy okosan megkonstruált szankciós csomag egyszerre ígérhet további, hosszútávú költséget az agresszió folytatásakor, fokozott fejfájást Putyinnak, és akár gyors jutalmakat a háborús széljárás változása esetén.