Látványos változás Törökország retorikájában: felmerült, a Fekete-tenger lezárását készítik elő

Az ukrajnai háború negyedik napján megismételjük Erdogan elnök felhívását az orosz támadások azonnali leállítására és a tűzszüneti tárgyalások megkezdésére - közölte Ibrahim Kalin elnöki szóvivő a Twitteren.

A posztjában azt is kiemelte, hogy folytatják erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy segítsék az ukrán népet és véget vessenek a vérontásnak ebben az igazságtalan és törvénytelen háborúban.

On the fourth day of the Ukraine war, we repeat President Erdoğan’s call for an immediate halt of Russian attacks and the start of ceasefire negotiations. We will continue our efforts to help the people of Ukraine and end bloodshed in this unjust and unlawful war.