Már csak ez hiányzott: az atomfegyver-mentesség felmondásáról tartanak népszavazást Ukrajna szomszédjában

Miközben Ukrajnában háború dúl, Fehéroroszországban éppen arról tartanak népszavazást, hogy az alkotmányból kikerüljön az ország semlegességére és atomfegyver-mentességére való utalás. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz diktátor elvileg úgy tette lehetővé az országában hadgyakorlatozó orosz hadsereg számára Ukrajna Fehéroroszország felőli megtámadását, hogy az ország alkotmányában még szerepelt a semlegességre vonatkozó kitétel. Ami pedig az atomfegyver-mentességre vonatkozó alkotmányos előírást illeti, Lukasenka már az ősszel tett arra utalást, hogy orosz nukleáris fegyvereket fogadhatnak be. A fehérorosz elnök Kreml melletti ilyen erős kiállása annak fényében meglepőnek tűnhet, hogy sok évnyi ellenkezés után csak pár hónapja ismerte el a Krím Oroszország általi 2014-es annektálását, ami egyfajta szimbolikus lépésnek is tekinthető abban a folyamatban, hogy a 2020-as elcsalt elnökválasztást kísérő, korábban nem látott mértékű tüntetéssorozat után orosz pénzügyi és politikai támogatással tudta stabilizálni hatalmát.

Nem is lehetett volna jobban időzíteni a fehérorosz alkotmány módosításáról szóló mai népszavazást, hiszen az Ukrajna ellen minap megindított orosz invázió idején – amelynek része volt a Fehéroroszországban állomásozó orosz csapatok ukrajnai bevonulása is – megrendezett referendum egyik eleme az ország semlegességének és atomfegyver-mentességének kérdését érinti. Az alkotmány 18. cikkelyének eddigi – a minszki kormányzat által kezdeményezett, most népszavazásra bocsátott módosítás révén eltörlendő – szövege ugyanis azt deklarálja, hogy az ország semleges, és területén nem lehetnek atomfegyverek.

Atomfegyverrel a „nyugati fenyegetés” ellen

Nem lehet kétségünk abban, hogy a népszavazás milyen eredményt hoz majd, hiszen az országot 1994 óta vezető, egykori téeszelnökből lett államfő, Aljakszandr Lukasenka által kiépített diktatúrában eddig egyetlen egy választást sem minősítettek szabadnak és tisztességesnek a nemzetközi megfigyelők. A minszki kormányzat decemberben tette közzé az alkotmánymódosítás tervezetét, de Lukasenka valójában már ősszel, az orosz-ukrán konfliktus egyre feszültebbé válása során utalt arra, hogy országa kész lenne orosz atomfegyvert befogadni, ha Fehéroroszországot „nyugati fenyegetés” éri.

Az atomfegyverek telepítésének lehetőségét pedig Oroszország Ukrajna elleni inváziójának csütörtök reggeli megindítása előtti napokban is kihangsúlyozta Lukasenka.

Természetesen Moszkva is megszólalt már ez ügyben: decemberben a külügyminiszter-helyettes közölte, hogy megvizsgálnák az atomfegyver Fehéroroszországba történő telepítésének kérdését, ha további NATO-fegyverrendszereket telepítenek a katonai szövetség balti tagországaiba. A Szovjetunió 1991-es felbomlásáig amúgy Fehéroroszországban voltak telepítve atomfegyverek, amelyek a függetlenség kikiáltása után Oroszországba kerültek, majd az alkotmány is kimondta az ország atomfegyver-mentességét.

Hadgyakorlatnak indult, Ukrajna elleni támadás lett belőle

Amellett, hogy Lukasenka egyértelművé tette, hogy adott esetben kész orosz atomfegyverek telepítésére, a minszki kormányzat nagyon szorosan együttműködött Moszkvával az Ukrajna elleni orosz invázió előtti hetekben. Mintegy 30 ezer orosz katona érkezett ugyanis Fehéroroszországba közös hadgyakorlat címén. Az eredetileg február 18. és 20. közé kitűzött műveletek idejét azonban meghosszabbították, és így a február 24-én Ukrajna ellen, három irányból meginduló orosz invázió északi szárnyát valójában a Fehéroroszországban állomásozó orosz erők jelentették. Ennek azért volt jelentősége, mert Kijev kevesebb, mint 100 kilométerre található a fehérorosz határtól.

A semlegességre vonatkozó kitétel eltörlésével párhuzamosan egy olyan új szövegrész került a most népszavazásra bocsátott alkotmánytervezetbe, amely szerint Fehéroroszország nem engedi meg, hogy területéről katonai agressziót indítsanak egy másik állam ellen. Sokat nem kell töprengeni azon, hogy ezt az elvet mennyire fogja betartani a Lukasenka-rezsim, hiszen Minszk lényegében ezt az elvet – illetve az alkotmány eddigi, semlegességre vonatkozó kitételét – írta felül pár napja, amikor lehetővé tette az orosz erők számára Ukrajna Fehéroroszország felőli megtámadását.

Lukasenka a napokban konkrét számok említése nélkül azt közölte, hogy a Fehéroroszországban állomásozó orosz erők egy része az Ukrajna elleni invázió megindítása után is az országban maradt, ami akár a népszavazás utáni esetleges tüntetésekre gondolva hasznos is lehet a minszki rezsimnek. Azt viszont a minszki vezetés cáfolta, hogy fehérorosz katonák is részt vennének a kelet-ukrajnai Donbasz régióban zajló harcokban.

Beadta a derekát: elismerte Krím orosz annektálását

Lukasenka a napokban azt is közölte, hogy Iszkander és Sz–400-as orosz rakétarendszereket telepítene Fehéroroszországba, mivel ezek lennének a „legerősebb elrettentő eszközök a Nyugat felé”. Az ország orosz nukleáris fegyverek előtti megnyitása, illetve az Ukrajna elleni invázióban Fehéroroszország felvonulási területként való használata abba a folyamatba illeszthető, hogy a korábbi években még Moszkvával szemben valamennyire autonómabb politikára törekvő Lukasenka egyre kiszolgáltatottabbá vált rezsimjének egyetlen fő támogatójával, Moszkvával szemben. A leglátványosabb jele annak, hogy Fehéroroszország a Kreml útmutatásait szorosan követő – egyes elemzői vélemények szerint egyfajta orosz protektorátussá alakuló – állammá vált, az volt, amikor Lukasenka november végén Moszkva unszolására sok évnyi húzódozás után végre kijelentette: a Krím orosz területnek számít, vagyis elismerte az ukrajnai félsziget Oroszország általi 2014-es annektálását.

Olcsó olajjal, gázzal kenyerezik le Minszket

Az atomfegyver-mentesség, illetve a semlegesség minszki feladása valójában annak az ára, hogy Oroszország jelentős összegben támogatja a fehérorosz gazdaságot, ami Minszk kedvezményes áron történő orosz kőolaj- és földgázbeszerzésében, illetve orosz hitelek révén valósul meg. Feltehetően nem véletlen egybeesés, hogy a Krím orosz annektálásának elismerése után pár nappal jelentették be, hogy a Gazprom 2022-ben is a 2021-es, igen kedvezményes áron szállítja majd a földgázt Fehéroroszországnak függetlenül attól, hogy a világpiacon mennyire elszabadultak a gázárak. Fehéroroszország a világ egyik legnagyobb földgázimportőrének számít, azonban az orosz kőolaj behozatala is jelentős mértékű. Utóbbi nyersanyagot is igen kedvezményes áron kapja Minszk, amelyet aztán feldolgozott olajtermékként reexportál más államokba.

Amellett, hogy a fehérorosz gazdaság erősen függ az Oroszországból érkező és kedvezményes áron kapott olaj- és gázimporttól, a Moszkva által Minszknek biztosított hitelek mértéke is jelentős. Elemzők szerint nincs még egy olyan ország a világon, amelyet ekkora mértékben támogatna Moszkva. Tavaly nyáron 500 millió dolláros orosz hitelt kapott Fehéroroszország azután, hogy előtte fél évvel ugyanekkora kölcsönt vehetett fel Moszkvától. Szeptemberi bejelentés szerint pedig 2022 végéig 630-640 millió dollárnyi hitelhez jut hozzá Fehéroroszország. Az IMF számítása szerint 2005 és 2015 között Moszkva 106 milliárd dollárt pumpált a fehérorosz gazdaságba. Egy moszkvai kutatóintézet számítása pedig arra jutott, hogy Oroszország 2011 és 2020 között 35 milliárd dollár értékű szubvenciót nyújtott a Fehéroroszországba irányuló kőolaj-kivitelre, míg a földgázexport esetében 19 milliárdot.

A Minszk feletti orosz kontroll a 2020. augusztusi elcsalt fehérorosz elnökválasztás, illetve az azt követő tömegtüntetések leverése miatt bevezetett súlyos nyugati szankciók következtében erősödött meg. A másfél évvel ezelőtti elnökválasztást a hivatalos eredmények szerint 80 százalékos támogatottság mellett nyerte meg Lukasenka, az ellenzék vezérének, Szvjatlana Cihanouszkajának csak 10 százalékos eredményt hoztak ki. A választás elcsalása ellen tiltakozók Lukasenka 1994-es hatalomra jutása óta eltelt időszak legnagyobb tüntetési hullámát váltották ki: heteken át több tízezren tüntettek, volt olyan nap, hogy 200 ezer ember vonult az utcára Minszkben. A tüntetéseket a kormányzat leverte, 35 ezer embert tartóztattak le, több ezer embert súlyosan bántalmaztak, az ellenzék vezetői külföldre menekültek. Tavaly több mint 1500 embert ítéltek el „szélsőséges” politikai nézetek miatt. Emberi jogi csoportok szerint pedig jelenleg több mint 900 embert tartanak politikai okokból börtönben.

Még jobban bebetonozzák Lukasenka hatalmát

Az alkotmánymódosítás nemcsak az ország semlegességére, atomfegyver-mentességére történő utalást szünteti meg, hanem egyben fontos lépésnek tekinthető Lukasenka személyi diktatúrájának megerősítésében is, mint ahogy az történt az alkotmány eddigi két – szintén népszavazással jóváhagyott – módosítása során is. Az 1996-os referendumon az államfő jogkörének bővítéséről, illetve a parlamentének csökkentéséről szavazhattak a polgárok, míg a 2004-es alkotmánymódosítás azt az előírást szüntette meg, hogy az államfő csak két cikluson át töltheti be az elnöki posztot. A mostani alkotmánymódosítás visszaállítja a legfeljebb két ciklusra vonatkozó elnöki mandátumot – amit akár demokratikus lépésnek is lehetne tekinteni. Igen ám, de ez csak a 2025-ös elnökválasztással kezdődő ciklusokra vonatkozik, vagyis a hatodik elnöki ciklusát 2020-ban megkezdő Lukasenka újabb két, ötéves ciklusra maradhat hatalmon. Vagyis egészen 2035-ig lehet elnök, amikor is már 81 éves lesz.

Emellett az alkotmánymódosítás azt is tartalmazza, hogy az államfő mentelmi jogot kap az ellen indított eljárások alól.

Az alkotmány további jelentős módosításának számít, hogy jelentősen megerősödik a Népi Gyűlés szerepe. A nomenklatúra, az állami vállalatok, intézmények képviselőiből álló, időszakonként ülésező 1200 fős testület jogköreinek kibővítésével valójában egy párhuzamos törvényhozói testület jön létre a meggyengített jogkörű parlament mellett. A Népi Gyűlésnek ezentúl kül- és biztonságpolitikai, valamint gazdaságpolitikai kérdésekben lesz jóváhagyó szerepe, továbbá törvényjavaslatokat nyújthat be, valamint megválasztja a központi választási bizottság tagjait és a főbb bíróságok bíróit.

Népi Gyűlés elnöke – Fontos új posztot kaphat Lukasenka

Továbbá a Népi Gyűlés igen erőteljes jogosítványt kap azzal, hogy az „alkotmány megsértése” vagy „hazaárulás” esetén elmozdíthatja az elnököt a hatalomból, illetve akár illegitimnek is minősítheti a választásokat. Az államfő automatikusan a Népi Gyűlés tagja lesz, valamint a testület elnöke is lehet, ha megválasztják a tisztségre a gyűlés tagjai. Vagyis, ha Lukasenka bármilyen politikai megfontolásból lemondana az államfői posztról, akkor a Népi Gyűlés elnökeként továbbra is ténylegesen a hatalomban maradna: a nem az ő irányvonalát követő államfőt leválthatná, illetve a neki nem tetsző választási eredményt megsemmisíthetné – csak megfelelő indoklást kell kreálnia hozzá. Szakértők szerint nagy a valószínűsége annak, hogy Lukasenka idővel a Népi Gyűlés elnöke is lesz az államfői poszt megtartása mellett.

A két tisztség egyidejű betöltésére az új alkotmány amúgy csak számára nyújt majd lehetőséget.

A Litvániába menekült ellenzéki vezér, Szvjatlana Cihanouszkaja szerint az ország politikai helyzetének kezelését nem a Lukasenka hatalmát bebetonozó alkotmánymódosítás, hanem egy új elnökválasztás segítené elő. Az ellenzék ettől függetlenül nem – az előzetes szavazás lehetőségének biztosításával valójában kedd óta tartó, és az első három napban 24 százalékos részvételt hozó – népszavazás bojkottjára szólítja fel a híveit, hanem az érvénytelen szavazásra, ami megmutathatná, mennyien ellenzik a Lukasenka-rezsimet. Bár ehhez adott esetben arra is szükség lenne, hogy ne történjenek visszaélések a szavazatok összesítésénél.

