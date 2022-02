Bergyanszkban sem virágokkal fogadták az orosz katonákat, hatalmas a felháborodás

Ukrajna déli részében gyorsan halad az orosz offenzíva: elfoglalták tegnap Melitopolt, ma úgy néz ki, Bergyanszk is elesett.

Úgy tűnik, a helyi lakosság nem éppen felszabadítóként ünneptelte az orosz katonákat. Százával mentek az utcára, hogy ukrán zászlókkal, Ukrajnát éltető jelszavakkal tiltakozzanak a megszállás ellen.

Ukrainian civilians gathered to protest against the Russians in Berdyansk, which was captured by Russian forces yesterday. pic.twitter.com/UEpYueHWpB