Elkezdték az ukránok felhasználni az elhagyott orosz páncélosokat

Tucatjával hagyják ott a műveleti területeken a páncélozott harcjárműveket orosz kezelőik. Részben ennek műszaki, logisztikai okai vannak – például kifogynak a járművek az üzemanyagból – részben viszont a demoralizált személyzet egyszerűen úgy dönt, hogy nem harcol tovább.

Az ukránok most elkezdték beüzemelni azokat a járműveket, melyeket az oroszok hátrahagynak Ukrajnában. Meg is van az ukrán haderő első BTR-82A harcjárműve.

Ezt a T-72B-t is sikerült beindítani. A kezelői biztos nem az üzemanyag hiánya miatt hagyták ott.

Video of an abandoned but apparently operational Russian T-72B obr 1989 tank. It seems the crew just left. https://t.co/TkoU4ilxpf