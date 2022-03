Kemény fenyegetés a volt orosz elnöktől: a gazdasági háborúk gyakran valódivá váltak

Ma egy francia miniszter kijelentette, gazdasági háborút hirdettek Oroszország ellen. Vigyázzanak a nyelvükre, uraim! És ne felejtsék el, hogy a történelemben a gazdasági háborúk elég gyakran váltak valódi háborúkká – írta Twitteren Dmitrij Medvegyev.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones