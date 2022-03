Putyin az ukrán hadsereget zúzná szét, a Nyugat az orosz gazdaságot döntené romba - Itt vannak a legfontosabb hírek kedden

Az orosz erők minden oldalról támadják Ukrajnát, de az ukrán védők ellenállása is folytatódik. Az Európai Unió tagállamai, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada a hétvége folyamán megállapodtak arról, hogy több orosz bankot is elzárnak a SWIFT nemzetközi fizetési rendszertől. Vasárnap délután Vlagyimir Putyin súlyos döntést hozott: elrendelte a katonai parancsnokságnak, hogy helyezzék készenlétbe a nukleáris elrettentő erőket. Ukrajna kijelentette, kész előfeltételek nélkül tárgyalni Oroszországgal. Az EU időközben bejelentette, hogy egységesen fegyvereket, többek közt vadászgépeket fog vásárolni Ukrajnának. Josep Borrell az Európai Unió külügyi főképviselője arról is beszélt, hogy félő: Oroszország nem áll meg Ukrajna elfoglalásánál, hanem Grúzia és Moldova is sorra kerülhet. Folynak a tárgyalások az orosz és az ukrán fél között: az ukránok azonnali tűzszünetet és az orosz csapatok kivonulását követelik. Oroszország 36 ország repülőjáratait tiltja ki a légteréből, többek közt Magyarországét is – írja több orosz híroldal. Míg Horvátország bejelentette, hogy fegyvereket küld, Magyarország nem engedi át a területén az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a Reuters szerint. Az orosz tüzérség tüzet nyitott Harkov lakónegyedeire, rengeteg a civil áldozat. A legfontosabb tudnivalók az elmúlt órák történéseivel kapcsolatban: 1. Vlagyimir Putyin vasárnap délután készültségbe helyezte az orosz nukleáris elrettentő erőket.2. Ukrajna nem sokkal ezután bejelentette, hogy hétfő reggel előfeltételek nélkül tárgyal Oroszországgal.3. 5 kilométeres orosz katonai menetoszlop indult Kijev felé. Az ukránok állítják, eddig sikerült visszaverni a főváros elleni támadást.4. Jelentések szerint már reggelre fehérorosz deszantosok érkezését várták Ukrajnába.5. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint döntő jelentőségű 24 óra következik.6. Folynak a tárgyalások az orosz és az ukrán fél között: az ukránok azonnali tűzszünetet és az orosz csapatok kivonulását követelik.7. Az orosz tüzérség tüzet nyitott Harkov lakónegyedeire, rengeteg a civil áldozat.8. Oroszország 36 ország repülőjáratait tiltja ki a légteréből, többek közt Magyarországét is – írja több orosz híroldal.9. Míg Horvátország fegyvereket küld Ukrajnának, Magyarország nem engedi át az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat a területén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter a Reuters szerint.