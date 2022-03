800 orosz járművet lőttek ki egy csatában az ukránok? Ez alighanem a háború eddigi legmeredekebb állítása

A Kyiv Independent nevű ukrán magazin ír arról, hogy „katonai bloggerek szerint” tegnap éjjel egy hatalmas csata volt az Ukrajna déli részén található Mikolaiv térségében, mely során az ukrán légierő és páncélosok átfogó támadást indítottak. A csatában a „katonai bloggerek” szerint "közel 800" orosz harcjármű semmisült meg.

Arról vannak hírek, hogy tegnap az oroszok elfoglalták Herszont, melytől a következő állomás Mikolaiv lenne. A várost eddig is érték kisebb támadások orosz részről, elsősorban tüzérséggel, könnyű járművekkel. A támadásokat eddig az ukránok visszaverték.

Still shared by shows Russian military vehicles parked in Kherson City Square, seemingly indicating that the Russians have overwhelmed Ukrainian defenses there. It would be the 1st major city to be overtaken by the Russians since launching war. @Archer83Able